Dani Alves arremetió contra Diego Forlán por defender a Cavani

Fiel a su estilo, el brasileño Dani Alves, lateral derecho del París Saint-Germain (PSG), respondió al exfutbolista uruguayo Diego Forlán, quien había reprobado a Alves por perjudicar a su compatriota Edinson Cavani, y le pidió que cierre "el orto (culo)" y deje la polémica.

En su cuenta de Twitter, el lateral brasileño y exjugador del Barcelona se refirió a la controversia del encuentro liguero del pasado domingo entre el PSG y el Lyon.



Primero fue Forlán el que habló con una cadena española sobre la situación que se vivió entre Neymar y Cavani, en el PSG, en la cual también estuvo inmerso Dani Alves:





D.Forlán, en @partidazocope : "No tiene sentido que @DaniAlvesD2 le quite a Cavani el balón para dárselo a @neymarjr " https://t.co/E67m4XtsvR

Alves vio las reacciones de Forlán en el programa "Partidazo de COPE" y reaccionó en su cuenta de Twitter:

No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! ?? https://t.co/1L1wALowQU