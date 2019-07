Dani Alves: "Si Messi pasa dos minutos sin tocar balón, se desconecta"

Luego de quedar campeón de la Copa América, Dani Alves reveló en una entrevista a Globoesporte la vez que se atrevió a contradecir a su extécnico Pep Guardiola en su etapa como jugador del Barcelona.



El lateral derecho argumentó el por qué decidió corregir al técnico español Pep Guardiola.



"Yo solía hacer los pases hacia las bandas más que hacia el interior. Un pase que a Guardiola no quería que hiciera. Él quería que los pases fueran del lateral para el medio, del medio para el lateral. Yo con mi pase conectaba mucho con Messi. Guardiola me reclamaba otra cosa y yo hablaba con él. Le dije: "No, mister. Disculpa, pero si Messi se pasa dos minutos sin tocar la pelota se desconecta del partido. Entonces si él se desconecta cómo va a estar preparado para definir en el partido. Me acabó diciendo: "Tienes razón", aseguró el defensa.



Dani Alves, que fue nombrado el mejor jugador de la Copa América, anunció hace unas semanas que ya no seguiría en el París Saint Germain. Los medios de España aseguran que el brasileño se ofreció para volver al Barcelona.