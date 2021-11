Dani Alves: "El sueño ha dicho que no ha acabado"

El futbolista brasileño Dani Alves afirmó que "el sueño ha dicho que no ha acabado", al referirse a su regreso al Barcelona, durante el acto de su presentación como nuevo jugador azulgrana.

"La última vez que cogí un micrófono aquí dije que no sabía si este sueño había acabado y el sueño ha dicho que no ha acabado", afirmó ante miles de aficionados azulgranas en el Camp Nou esta tarde de miércoles.

"Estoy aquí porque soy uno más de ustedes", dijo el lateral derecho, que regresa al Bara después de prácticamente seis años jugando en otros equipos antes de firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2022 en el mismo césped del feudo azulgrana junto al presidente Joan Laporta.

Alves, que se presentó descalzo en el Camp Nou, añadió que "algunas cosas pueden cambiar, ahora estoy un poco más guapo, pero hay otras cosas que no pueden cambiar, como la esencia de cada uno, es el momento de poner el Bara allí arriba".

Ante los 10.378 aficionados que se citaron en el Camp Nou, la mayoría muy jóvenes, el lateral posó con su camiseta del Barça con el dorsal 8. "He elegido el número ocho por Hristo Stoichkov y por Andrés Iniesta", desveló el brasileño.

Dani Alves es - jogo bonito -, alegría y barcelonismo. ¡Muy felices de que vuelvas a casa @DaniAlvesD2!

Después se marchó al vestuario para vestirse con la indumentaria del Barça y volvió a aparecer para hacer los típicos toques con el balón. Entonces se vivió una escena peculiar cuando quiso regalar una pelota a los aficionados ubicados en la segunda gradería de tribuna (en la primera no se permitió la presencia de público) y no consiguió que el balón alcanzara tanta altura a pesar de intentarlo tres veces.

"Hace mucho tiempo, el presidente (Laporta en 2008) me dio la oportunidad de vivir las cosas más bonitas que he vivido como futbolista y ahora me ha vuelto a dar la oportunidad de seguir viviendo cosas bonitas en este club", explicó Alves, otra vez en traje y esta vez en chanclas (como en la presentación de 2008), en la rueda de prensa posterior, que se celebró en el Auditori 1899.

Preguntado por el rol que pretende tener en el equipo fue contundente: "Yo nunca nací para ser segundo, yo siempre quise ser primero. Vengo a guerrillear, a pelear por un puesto y ganarme el derecho a jugar. Y no por haber hecho historia en el club y tener una buena relación con el entrenador y el presidente, sino por mi trabajo".

En la rueda de prensa también estuvo Laporta, junto con el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director del área de fútbol Mateu Alemany. "Es un día en el que se repiten emociones que ya vivimos cuando Dani fichó por el Barça por primera vez. Se ha hecho a sí mismo, tiene talento e imprime carácter allí adónde va, le gusta competir y es un ganador", lo definió el presidente.

Por otro lado, Laporta desveló que lo que "convenció a todos para ficharlo" fue que Xavi Hernández le "dijo que un jugador así lo necesitaba en el equipo" después de que Alves se hubiese ofrecido en varias ocasiones. Además, explicó que "todos" coinciden en que "físicamente es superdotado" a pesar de sus 38 años. "Pero destacaría sobre todo su personalidad, es una persona excelente que tiene un corazón enorme", consideró.

Hay otros jugadores del Barça del sextete del 2009 que aún siguen en activo en otros clubes, como Leo Messi y Andrés Iniesta. En este sentido, Laporta no descartó que un día puedan volver igual que ha hecho Alves.

"La edad es un número, como dice Dani. Son dos jugadores espectaculares que han hecho historia en el club. Los tenemos en nuestra memoria y siempre los tenemos presentes. Yo no puedo predecir el futuro. En la vida nunca se sabe", reflexionó el presidente.