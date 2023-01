Dan último adiós a Remberto Santillana Torrento

Los restos mortales del ahuachapaneco Remberto Santillana Torrento, ex técnico de varias selecciones nacionales sub 15 y sub 17 en la década de los 90' y técnico de varios equipos de la liga mayor ya descansan en el cementerio general de la ciudad de Ahuachapán junto a la tumba de su padre, Alfonso Santillana, luego de efectuarse su inhumación la tarde de este martes 24 en su ciudad natal.

El profesor de educación física, ex técnico nacional y últimamente instructor arbitral filial Santa Ana, a servicio de la FESFUT, falleció el pasado domingo 22 a las 11:15 a.m. en el Médico Quirúrgico del ISSS de San Salvador a raíz de complicaciones de salud que sufrió desde el pasado mes de octubre luego de superar el Covid-19 que lo alejó de sus actividades deportivas por dos semanas.

Su esposa, Brenda Castro de Santillana, le explicó a El Gráfico los momentos difíciles de salud que Remberto Santillana debió padecer tras detectarle complicaciones en su vesícula e hígado y que le generó al final un paro cardio-respiratorio que lo llevó a la muerte el domingo anterior, justo a 13 días para cumplir 75 años de vida.

"Él había mejorado de su salud, pero sufría mucho cansancio y mareos a raíz que se le bajaba el sodio y además debió luchar con problemas gástricos ya tuvo una bacteria que le fue controlada, pero el viernes lo llevé al hospital por el problema del sodio y en el chequeo le descubrieron un problema de vesícula y le dijeron que le harían una operación láser el cual lo cambiaron y fue operado de emergencia por casi cuatro horas, lo iban a trasladar a la UCI por el dreno que le hicieron y la hemorragia del hígado, pero se le había complicado todo", comentó su esposa quien dijo además que el fin de semana "lo trasladaron al MQ del ISSS en San Salvador, pero ya no se logró recuperar y le provino el paro cardíaco el domingo, falleciendo a las 11:15 am.", acotó.

Brenda de Santillana explicó que su esposo sufrió un desmejoramiento de su salud posterior al contagio de Covid-19.

"En el Centro Médico de Santa Ana lo ingresaron en octubre para que le hicieran exámenes médicos posterior al Covid-19 y donde estuvo cinco días ingresado por el sodio bajo y la bacteria que le detectaron", resaltó su viuda con quien llevaba ya seis años de matrimonio.

Remberto Santillana escribió su nombre como mentor de la juventud de nuestro país en las décadas del 80' y los 90' cuando dirigió muchas selecciones nacionales juveniles bajo el cobijo de la FESFUT y la directriz del Comité de Ligas Infanto Juveniles (COLIJES).

Su profesión de maestro en educación física junto al de entrenador lo llevó entrelazado en su carrera profesional para hacerse cargo de director técnico de los equipos de FAS, Once Lobos y Metapán en liga mayor.

Desde el año anterior era el instructor de árbitros filial Santa Ana y tuvo el honor de preparar físicamente a los dos árbitros mundialistas de Catar 2022, Iván Barton y Jonathan Morán.

Sandra Valiente Torrento, ex atleta nacional y profesora de educación física, nos comentó el impacto que sufrió al saber de la muerte de su hermano mayor.

"Había estado delicado en su salud, gracias a Dios los últimos seis años encontró una buena mujer y disfruto su vida al lado de ella".

"Mi hermano era un hombre enérgico pero entregado a su labor, lastimosamente lo que sufrió lo hizo perder muchas cosas en su salud, Remberto fue parte de mi camino deportivo, me ayudó mucho en mi formación, él en el fútbol y yo en el atletismo, compartimos muchas cosas en formas de entrenamiento", recordó Sandra quien desde 1986 hasta el 2018 estuvo en la Federación de Atletismo donde debió renunciar y ahora trabaja de forma independiente.

Remberto Santillana Torrento fue Instructor de AEFES, estuvo en el INDES hasta el 2022 y en su vida personal se caso tres veces, procreando seis hijos, sus primeros tres radican en los Estados Unidos. De su último enlace matrimonial con Brenda Castro no dejó descendencia.

Le sobreviven su madre, Fidelina Torrento de 97 años y quien aún ignora su muerte y sus tres hermanas: Sandra, Priscila y Marina Torrento, todas profesoras en educación física.