Damaris Quélez hace historia en el fútbol femenino

Inicia una nueva era para EL GRÁFICO. Por primera vez la gala contó con el reconocimiento a la goleadora del torneo de primera división en la categoría femenina. Fue Damaris Quelez la primera en conseguir este galardón.



Lo hizo con todos los créditos. La jugadora del Santa Tecla anotó un total de 24 goles en 10 partidos, una cifra de otro nivel en el que demostró que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.



Damaris llegó a la gala acompañada de su madre. Fue una noche especial para la jugadora del fútbol salvadoreño con gran torneo Apertura 2022.



Quelez mencionó que lograr la cantidad de goles que hizo no fue una cosa sencilla. “Fue algo muy difícil. Algo complicado ya que me había adaptado a FAS pero también tenía amistades en Santa Tecla. Agradezco a Dios por este premio y por ser la primera en obtenerlo esta noche”.



Este nuevo galardón busca ser un incentivo para el fútbol femenino cuyo crecimiento ha ido en crecimiento en los últimos años. Este torneo, Santa Tecla quiere volver a demostrar que es uno de los equipos más fuertes en el campeonato.



“Siempre me pongo un objetivo. El principal es llegar a la final y ganarla pero también están los premios individuales que también motivan como jugadora. Gracias a EL GRÁFICO por este reconocimiento”, concluyó.



El evento contó con la presencia del licenciado José Roberto Dutriz Fogelbach, presidente y director ejecutivo de Grupo LPG, quien consideró que el reconocimiento a los mejores futbolistas nacionales siempre es oportuno, que son un ejemplo para la juventud y resumen el espíritu de apoyo al deporte que forma parte del ideario de La Prensa Gráfica y de El Gráfico, así como de las empresas que han patrocinado 32 ediciones de este evento.