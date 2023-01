Damaris Quelez, Mujer Gol del Apertura 2022: “Lo que es de uno nadie se lo quita”

Damaris Quelez es la primera ganadora del Premio Mujer Gol que otorga EL GRÁFICO. La delantera salvadoreña se coronó como la máxima goleadora de la Liga Femenina con 24 goles en 10 jornadas.

“Primeramente estoy muy feliz y muy agradecida con Dios, con ustedes, ya que están dando esa prioridad y apoyo para el fútbol femenino. Me siento la verdad muy feliz, admirada porque es primera vez y agradecerle a cada uno de ustedes”, expresó.

Quelez consiguió el premio tras cambiar de equipo. Para este torneo salió del FAS y se adaptó al Santa Tecla, un proceso al que calificó de difícil, pero al final conquistó también la liga.

“Para mí fue algo muy difícil, algo muy complicado ya que me había adaptado a FAS, pero también tenía muchas amistades en Santa Tecla, con las cuales he venido jugando desde pequeña, a los 13 años me forjé con ellas. En ese sentido fue un poco más fácil, pero sí me costó bastante la adaptación, manifestó.

Damaris Quelez marcó 24 goles en 10 jornadas de la fase regular. Foto: Julio Umaña.

A pesar del cambio de equipo, Quelez se planteó desde un principio conseguir quedar como la máxima goleadora del campeonato, además de ganar el Apertura 2022, pese a que sufrió una lesión en pleno torneo.

“Siempre me pongo ese objetivo, el principal es llegar a la final y ganarla, pero también está ese premio individual, el cual una como delantera siempre va buscando el goleo, y me lesioné, tuve una lesión en la que dije ‘ni modo, ya no puedo seguir’ no iba a forzar mi cuerpo, creí que no iba a lograrlo, descansé dos partidos y medio ya de allí me dijeron que no era mucho la diferencia entre la que iba arriba de mí y dije que lo que es de uno nadie se lo quita. Me puse ese objetivo de tratar de seguir goleando, si así lo quería Dios”, indicó.

Para Damaris, el marcar tantos goles es producto del trabajo en equipo, además de los sacrificios que realiza en los entrenamientos.

“El trabajo en equipo primeramente, ya que sin la ayuda de mis compañeras no pude haber anotado tantos goles, y la constancia, la perseverancia y el sacrificio que uno hace para estar día a día en los entrenamientos”.

Quelez tiene planes para el futuro, aunque decidió no revelarlos. Por el momento se despidió del Santa Tecla, pero dejó las puertas abiertas a los equipos del país por si retorna para el próximo torneo.

“Tengo muchos planes a futuro, a ver más adelante qué decido. Yo ya me despedí de Santa Tecla, algo muy fuerte para mí, tengo otros planes, creo que en lo personal hasta el momento cumplí ya mis propósitos y objetivos,y tengo otro plan y espero en Dios me salga como he querido. Si no, las puertas las he dejado abiertas en varios clubes de aquí en El Salvador y seguir en la liga de El Salvador”, comentó.

Damaris reiteró su agradecimiento por recibir el galardón de Mujer Gol del Apertura 2022, y considera que es positivo para el fútbol femenino que se entregue este premio.

“Para mí es algo muy agradable, es otra satisfacción más, no solo para mí sino para el fútbol femenino. Si bien recuerdo, EL GRÁFICO siempre ha estado más en el fútbol femenino. Cuando estaba en la liga estudiantil puedo atreverme a decir que era el único diario que publicaba el fútbol femenino, enhorabuena y agradecer a ustedes porque creo que todo el fútbol femenino va a estar muy feliz como yo, ya que esto nos va a servir para seguir trabajando y seguir metiéndole en los entrenos y sin importar el club, se sabe que al final hay un premio”, concluyó.