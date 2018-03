Dalma Maradona a Dani Alves: “Es más inteligente elegir el silencio”

Como lo critico mucho a mi papá , tmb lo defiendo y así será SIEMPRE! Ojalá @DaniAlvesD2 tenga un segundo para leerme! pic.twitter.com/wxkjhDP5OE — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de junio de 2017

El futbolista brasileño Dani Alves, del Juventus, fue parte del programa de entrevistas Esporte Interativo, donde fue consultado por diversos temas y en el que salió a relucir el nombre de Diego Armando MaradonaAlves, en cuanto al exastro del balompié élite, no se guardó nada y además de compararlo con Messi, lo tachó de mal ejemplo y le criticó por no haber ganado ningún Balón de Oro en su carrera, lo que incendió los ánimos de Dalma, la hija del astro argentino, que le contestó vía Twitter sin ninguna reserva.En cuanto a la discusión si Maradona y Messi son similares, Dalma resumió que “esa comparación es para gente ignorante”.Agregó que el Diego no ganó nunca un Balón de Oro, porque ese premio era exclusivo de los jugadores europeos.Alves opinó que a él le daría vergüenza contar a sus hijos que había ganado un mundial con un anotado con la mano y la chica le contestó:“Si usted me permite, le preguntaría si ¿tuvo la posibilidad de ver el otro gol que mi papá hizo en ese mismo partido?”.¿Maradona como ejemplo? “Él nunca quizo ser ejemplo de nada y que hizo lo que pudo”, apuntó.Finalmente dejó sentada su posición: “¡Es más sano y mucho más inteligente elegir el silencio cuando realmente no se sabe ni de qué ni de quién se está hablando!”