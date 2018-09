Daley Mena habla de sus primeros goles con el Alianza

Desde los juegos amistosos contra Olimpia, de Honduras, en junio pasado, el timonel albo Jorge "el Zarco" Rodríguez indicó que la adaptación de Daley Mena en el equipo blanco se iba a prolongar. Y no mintió, porque fue hasta la fecha 11 cuando el cafetero logró marcar su primeros dos goles con el equipo de la capital.

Luego de convertir los dos goles ante Sonsonate, el domingo anterior, el suramericano indicó que ha ganado en confianza, pero tiene claro que nada de lo individual servirá sino se consigue la corona al cierre del certamen.



¿Qué le dejaron los primeros dos tantos con la camisa del Alianza?

Fue una satisfacción muy grande, porque es un equipo grande. Fue un orgullo para mí el poder marcar para el equipo y que nos quedáramos con la victoria. No ha sido fácil. Somos profesionales y hay que seguir trabajando. Siempre es positivo.

¿Esos dos goles le generan más confianza al interior del Alianza?

Claro que sí me genera más confianza. La verdad es que hay una presión bastante importante, porque es un equipo grande. Todos los que llegamos acá queremos hacer las cosas bien. Solo es cuestión de seguir mejorando, nada más.

¿Cuesta adaptarse a un equipo como Alianza que tiene un libreto de juego diseñado?

Bueno sí. No es un secreto que este equipo tiene a los mejores jugadores del país. Tiene un sistema de juego establecido desde hace mucho. Debes llegar y conocer a los compañeros, pero ellos también deben conocerte. Esto lleva su tiempo.

¿Se puede ver esto como el inicio de algo bueno para usted en Alianza?

Esperemos que sí. Solo tengo trabajo para ofrecer. Ojalá que se pueda lograr el objetivo que todos queremos. Sería hermoso para mí ser parte de alguna celebración en este país. Uno viene para eso.

Bladimir Díaz, su paisano, dijo que vio diferencias marcadas en su paso de Chalatenango al Alianza. ¿A usted de la pasó lo mismo cuando llegó del Audaz?

Sí, se puede decir que sí. Donde estaba jugábamos a una forma y acá nada es sin planificar. Acá todo es trabajado en Alianza. Ese traspaso a veces cuesta un poquito. Somos profesionales y estamos para trabajar.

Estuvo cerca de marcar su primer triplete con los albos, pero el balón no le quedó cómodo en la última jugada, pero la dejo para que Rodolfo Zelaya marcara el 2-5...

La jugada se dio para que yo pudiera haber marcado también. Pero luego se dio para el centro a Zelaya. Lo más importante para mí no es tanto figurar, sino hacer las cosas bien cuando me toque estar y sumar para que el objetivo se de. Si no logramos el objetivo grupal, esas cosas no van a tener validez. Soy uno más. Soy un humilde servidor.

¿Le gusta la idea de juego de Jorge Rodríguez?

Me gusta. Primero, porque tiene los jugadores para hacerlo. Después me gusta porque es un equipo que mueve mucho la pelota. Usted sabe que el que tiene la pelota tiene mucho más posibildades, descansa más y tiende a ganar los juegos.

Alianza terminó segundo en el cierre de la primera vuelta, a dos del líder Santa Tecla, ¿qué conclusión saca de eso?

Hemos venido mejorando en el torneo. Se nos criticó al principio por los resultados (cuatro empates en los primeros juegos). Hubo empates que no nos ayudaban. Pero nos vimos a las caras y nos dimos cuenta que había equipo para estar arriba. Nos comprometimos a ser animadores de este torneo. El juego ante Sonsonate es una consecuencia de lo que veníamos haciendo en los últimos juegos anteriores. Hemos funcionado bien.

Ahora se viene FAS para el inicio de la segunda vuelta, ¿cómo mira ese compromiso?

Esos juegos son clásicos para mí. Es un equipo importante con buenos jugadores. Físicamente estamos bien. Vamos a ese juego para intentar sacar los tres puntos. No tiene nada que ver cómo lleguen los equipos. Es un juego a parte. Estamos con la mentalidad para poder ganar ese partido.

El objetivo a corto plazo para ustedes ahora es volver al liderato...

Entiendo eso. Por el plantel que hay es para proponerse eso. Alianza es un equipo grande en el país. La hinchada exige eso. Esa es la idea de toda la familia alba ahora.