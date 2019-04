DT del Tecla sobre derrota ante Alianza: "Nada más perdimos un partido"

El Santa Tecla volvió a hablar luego de no dar declaraciones a la prensa después de haber caído con goleada 0-4 ante Alianza el pasado miércoles en la jornada 17 del Clausura 2019.

El que tocó el tema sobre la derrota fue el técnico argentino Cristian Díaz, quien no quiso darle mayor importancia a la derrota contra el rival de las últimas cinco finales del fútbol nacional. Para el estratega sudamericano solo fue "una derrota más".

“Perdimos nada más que un partido de fútbol , tenemos que pasar la pagina luego de esta derrota esto es fútbol, no hay tiempo para lamentarnos“, declaró Díaz.

ENFOCADOS EN MUNICIPAL LIMEÑO

Otro de los designados a hablar fue el lateral izquierdo Andrés Flores Jaco, quien no habló sobre el próximo compromiso del campeón nacional ante los cucheros del Municipal Limeño en el estadio Ramón Flores Berríos.

Para el exaliancista, el partido en el oriente del país será complicado, ya que los dos equipos se juegan mucho debido a la cercanía que tienen en la tabla general del certamen.

"El duelo con Municipal Limeño será muy disputado porque estamos muy cerca en la tabla de posiciones y hay que estar enfocados en lograr la mayor cantidad de puntos", dijo Jaco.

NO TIENE CANCHA

Flores Jaco también tocó el tema de que no tienen una sede definida para lo que resta del torneo debido a que el estadio Las Delias está sufriendo un cambio de superficie.

"Es complejo no jugar como local en Las Delicias, pero no es excusa. Donde juguemos debemos de lograr buenos resultados y la victoria", señaló.