DT del Jocoro: "No bajamos la cabeza y ahí está lo que queríamos"

José Romero, técnico del Jocoro, no escondió su alegría luego de que su equipo lograra la hombrada de remontarle al Águila un 0-2 por 3-2 para luego amanecer domingo como líder del grupo A con 7 puntos.

Asimismo, el Jocoro cortó una racha positiva del Águila en Tierra de Fuego que hilaba tres victorias y un empate. La última vez que el conjunto fogonero había sumado de a tres ante los migueleños fue en enero del 2021.

"No le ganábamos, Águila siempre venia a ganar acá y eso es importante porque como persona me siento bien alegre porque siempre le hago buenos juegos al Águila cuando estoy frente a él", dijo José Romero.

El estratega nacional adjudicó como factor clave de la remontada el no perder la calma.

"No perdimos la calma , íbamos perdiendo, pero no nos perdimos, lastimosamente en los primeros segundos nos metieron el segundo, pero no bajamos la cabeza y ahí está el resultado que queríamos", dijo.

"Los muchachos demostraron de qué están hechos , ellos empezaron a luchar, a esforzarse y a no dar ninguna pelota por pérdida", agregó.

Sobre los cambios realizados, José Romero aseguró que cumplieron. Le dieron la energía y calidad al equipo y entre ellos Carlos Arévalo y Carlos García estuvieron indirectamente relacionados con las jugadas del primer y último gol.



"Teníamos gente afuera y lo hicieron bien, de la mejor manera y llegaron justo cuando los necesitábamos", expreso.