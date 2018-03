DT del Firpo: “el árbitro hizo la derrota más catastrófica”

Las expulsiones en la recta final del partido influyeron directamente en la goleada, según Ramón Sánchez, técnico del Firpo, tras el 5-0 encajado esta noche ante el Santa Tecla.El equipo pampero sufrió las expulsiones de Isaac Zelaya y Johny Ríos justo sobre los minutos de reposición. Aunque Sánchez optó por no hablar de jugadas puntuales, afirmó que el árbitro Rubén Arbí Medrano exageró en esos minutos."No me gusta entrar en polémica co los árbitros, no critico su trabajo, pero al final incidió para que la goleada fuera más catastrófica", opinó el timonel pampero.Admitió que el conjunto tecleño hizo un buen partido porque aprovechó las condiciones del terreno se juego, de grama sintética. "El Santa Tecla sacó provecho al conocer bien su cancha. Ellos le sacaron probablemente todo lo que nosotros no pudimos hacer", analizó."Sería desmeritar el trabajo del Santa Tecla, pero con el 3-0 estábamos bien. Aunque no era satisfactorio perder de esa manera, pero luego en cinco minutos nos complicó un sujeto (el árbitro)", añadió.Lamentó las expulsiones porque lo complican para el resto del torneo, aunque espera que la habilitación de Miguel Lemus para el próximo partido ayude."También José Barahona se está recuperando. Esperamos que Francois Swaby también salga de la lesión", cerró.