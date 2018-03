DT del FAS: “A los árbitros debutantes les gusta tomar protagonismo”

Cristiam Álvarez, técnico del FAS, fue expulsado en el partido de hoy, en el segundo tiempo, frente al Pasaquina. Esa decisión generó molestias en el timonel del equipo santaneco, quien criticó sin tapujos la decisión del juez."El mismo árbitro me llegó a decir que solo se la había dicho que alguien del banquillo insultó. Pero no fui yo. Me sacó a mí, pero los que juegan son los muchachos, no importa. Lo importante es que dentro de la cancha nos mantuvimos con once. Fue el cuarto árbitro quien le dijo que me expulsara. A los árbitros les gusta tomar protagonismo cuando están debutando", apuntó el timonel del equipo tigrillo.En lo futbolístico, el FAS llegó a jugar sin complejos a la cancha de Pasaquina y así le arrebató los tres puntos con una pizarra de 0-1."Venimos y sumamos de visita, siempre es importante. En muchos tramos del juego intentamos jugar y eso siempre va a prevalecer en este equipo", apuntó el estratega del equipo asociado.