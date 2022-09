DT del Alajuelense: “Alianza tuvo la posesión, pero nosotros el resultado”

El técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, Fabián Coito, habló en conferencia de prensa previo al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga CONCACAF ante Alianza. El estratega fue cuestionado por su forma de jugar el partido de ida por la posesión del balón algo que él respondió que no se enfoca mucho en las estadísticas sino en el resultado.



“La posesión del balón es una de las tantas cuestiones estadísticas que existen en el fútbol que no son determinantes en el resultado. A los ejemplos me remito, Alianza tuvo más la posesión pero nosotros nos llevamos el resultado. No era nada fácil quitarles el balón en su casa, este partido es diferente porque el partido se juega en otro contexto. No me enloquece el valor de lo estadístico de cuanto tenemos el balón”, comentó.



Además de eso el estratega habló del experimentado Bryan Ruiz y confirmó que será parte del plantel y que podrá tomarse en cuenta de ser necesario.



“Repartimos la importancia del plantel según el partido. Nunca escuché que no pudiera estar para este partido (Bryan Ruiz) y estará si se necesita (..) Todos reclaman jugar y todos quieren jugar. No daré nada con respecto del juego hasta que nos toque hacerlo”, acotó.



Aarón Suárez, jugador de ‘La Liga’ habló de la derrota de Alajuelense en el clásico ante Saprissa a lo que él dijo que el equipo está con ganas de ganar ante Alianza. "Es complicado levantarse después de perder un Clásico, pero toca cambiar de página el día siguiente y estamos con ganas de sacar el gane contra".



“Es un buen equipo, domina bien el balón, pero al final los partidos se ganan con goles y buscaremos hacer un buen papel mañana", concluyó Suárez sobre las virtudes de los albos y lo que saldrá a buscar el equipo costarricense.