DT de Panamá: "El Salvador es un equipo que sabe a lo que juega"

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen comentó acerca del partido que tendrá el cuadro canalero ante El Salvador este martes en el Rommel Fernández.

El estratega de origen danés gestionó una conferencia de prensa dos días previo al encuentro con el motivo de incentivar a los aficionados de acercarse al Rommel pero no evitó hablar sobre el rival.



"El Salvador es un rival que sabe a lo que juega. Tiene una forma muy parecida de jugar a Honduras", dijo Christiansen.



Algo que le ha llamado la atención al entrenador de Panamá es la movilidad que tiene El Salvador con los media puntas, posición que utiliza Enrico Dueñas.



"Tienen un juego bastante vertical buscando a los puntas, tienen a un media punta como (Enrico) Dueñas que tiene mucha calidad, buscan muy bien entre líneas", comentó el estratega.



El técnico de Panamá habló que una de las cualidades de la selección es la movilidad del balón y que es lago que tratarán de contrarrestar:"Son buenos peloteros, no es rifar la pelota, cuando la rifan es con sentido y eso es lo que tenemos que controlar".



Durante la conferencia mucho de los medios panameños preguntaron sobre la posibilidad de revancha ante El Salvador tomando en cuenta el partido anterior en el Cuscatlán que finalizó con victoria para la azul.



"No es revancha y no hay favorito. Es un juego importante para El Salvador porque si ellos pierden quedan fuera y nosotros necesitamos los tres puntos para seguir peleando los puestos", agregó el técnico de Panamá.

Hay que mencionar que, la selección canalera por el momento no conoce la derrota en condición de local consiguiendo dos empates y una victoria.