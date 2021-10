DT de México confirma bajas para el duelo ante El Salvador

La selección de México goleó el domingo a Honduras con un marcador de 3-0 en el estadio Azteca, y este miércoles jugarán ante El Salvador en el estadio Cuscatlán.

Según el técnico del combinado mexicano, Gerardo "Tata" Martino, para el encuentro contra la Azul no contará con dos futbolistas: el lateral Jorge Sánchez y el central César Montes. En el caso de Sánchez se debe a una lesión y en el de Montes por suspensión.

"Jorge prácticamente está descartado del partido con El Salvador y de confirmarse esto no va a hacer el viaje. En el caso de César, que hoy (ayer) recibió su segunda amarilla. Todo aquel jugador que no pueda jugar no va a hacer el viaje", indicó Martino.

El entrenador también habló sobre Henry Martín, quien no disputó ninguno de los dos partidos de la octagonal desarrollados en octubre debido a que presentó unas molestias previo al duelo ante Canadá, y dejó al aire la posibilidad de que el delantero del América viaje al país centroamericano

"Henry en los días previos al partido ante Canadá sintió una pesadez en su pierna derecha, entonces a partir de allí empezó a trabajar diferenciado. Se le hizo estudios, no presenta niguna gravedad, pero no queremos exponer a un futbolista a una lesión imprtante cuando él no se manifiesta al 100 por ciento y por eso ha quedado fuera en los dos partidos", comentó.