DT de México asegura que lista de convocados para Catar 2022 está casi lista

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, aseguró este martes que la lista de los 26 futbolistas que llevará al Mundial Catar 2022 está casi lista aunque no descartó alguna sorpresa en la plantilla.



"No hay un porcentaje de los jugadores que ya están en la lista, pero sería ilógico que de los futbolistas que más han estado en estos años, no salga la mayoría en la lista", explicó en una rueda de prensa antes de enfrentar este miércoles a Paraguay en un partido amistoso en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (EE.UU).

Eso sí, no descartó alguna sorpresa

México enfrentará el duelo ante los sudamericanos con una plantilla de jugadores de su Liga local por no ser fecha FIFA, entre los cuales destacan nombres como el de Emilio Lara, defensa de las Águilas del América, y Luis Reyes, lateral izquierdo del bicampeón Atlas, quienes reciben su primer llamado en la era de Martino, que se inició en 2019.



Además, entre los citados están Kevin Álvarez, lateral derecho de los Tuzos del Pachuca; Carlos Acevedo, guardameta del Santos Laguna; Israel Reyes, central del Puebla, y Luis Chávez, centrocampista del Pachuca, quienes aparecieron en los últimos meses en el radar de Martino y buscan estar entre los elegidos para Catar 2022.



El 'Tata' Martino le dio esperanzas a los 22 llamados ante los paraguayos ya que dijo que entre el 40 o 50 por ciento de los convocados podrían disputar la Copa del Mundo.



"Es muy difícil que aparezca alguien de cero y se gane un lugar en la convocatoria porque también es que entienda nuestro estilo de juego, pero yo no descarto a ninguno", añadió el estratega.

El argentino respaldó la versión del nuevo director de las selecciones masculinas de fútbol de México, Jaime Ordiales, quien dijo que esperarán hasta el último momento por la recuperación de Jesús Corona, extremo del Sevilla español.



El 'Tecatito' Corona se rompió el peroné y los ligamentos del tobillo izquierdo durante un entrenamiento con el Sevilla, lesión que lo podría dejar fuera del Mundial.



"Si podemos ayudar a que los jugadores recuperen su mejor versión, lo haremos. Si estuvieron en el proceso, todos tienen una oportunidad de pelear por un lugar en el Mundial", comentó Martino.



El 'Tata' espera que México recupere ante Paraguay su mejor nivel bajo su mando, alcanzado en su primer año, 2019, en el que el 'Tri' ganó la Copa Oro.



"Mañana buscaremos ganar ante Paraguay porque ganar siempre trae mejores consecuencias. Debemos mejorar y recuperar nuestro juego para llegar bien a la Copa del Mundo", sentenció.