DT de Metapán: "En nuestras manos está tirar la toalla o no"

Isidro Metapán se complicó su existencia en la primera división al caer este miércoles por la noche por 1-0 a manos de Santa Tecla jugando de visita en Las Delicias por la jornada nueve del torneo Clausura 2022; derrota que compromete su lucha por evitar el descenso directo que libra desde el inicio de este campeonato con Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima.

Tras la derrota, su estratega, el nacional Héctor Omar Mejía, reconoció que duele perder de la manera en que lo hicieron ya que dominaron el juego pero no fueron capaces de anotar ante un rival que también trata de espantar fantasmas del pasado que le han restado ese brillo que había alcanzado en el último lustro.

"Sabíamos eso, lo habíamos platicado durante la semana que este juego sería duro, lo hablamos en la charla técnica, que sería difícil, pero que si nosotros no podíamos concentración, no ponemos el volumen que traíamos en los partidos anteriores sería difícil; y así fue, tratamos de comenzar bien el partido, pero en los primeros minutos nos sorprenden y bueno, al final, merecido o no, (perdimos), el fútbol no se trata de eso, si no de hacer y nosotros no hicimos y caímos, duele, en nuestras manos está en tirar la toalla o seguir luchando y salir adelante de esta situación", afirmó al final del partido en Las Delicias.

El ex volante de marca de los jaguares descartó que sus pupilos se hayan desconcentrado del juego ante los periquitos tras conocer que horas antes el Municipal Limeño había acortado la ventaja de siete puntos que sostenían en la tabla acumulada a solamente cuatro nomios, esto luego de su triunfo en casa ante Atlético Marte por 2-0 en horas de la tarde.

"No sé, los vi previo al partido, bien, no sé si adentro al final pasó factura el conocer el resultado de Limeño; no queda más que levantar la cara, los brazos, ahora sí es de tocarse los de abajo y empezar a sumar de a tres, porque si afuera no sumás, no ganás y en casa estás empatando, al final eso no sirve", reconoció; "si vas a jugar afuera y perdés, entonces en casa, sí o sí debemos buscar la victoria", reflexionó el técnico occidental en alusión que los jaguares suman ya siete partidos sin ganar en este torneo, ahora su foja es de cinco empates y dos derrotas.