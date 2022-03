DT de Jamaica, sobre El Salvador: “Los vamos a respetar porque sabemos que juegan bien”

Paul Hall, técnico de la selección de Jamaica comunicó que su deseo es sacarse de encima estos tres partidos de la última fecha FIFA para poder planificar el nuevo equipo de los caribeños con un cambio generacional.

Actualmente, la selección de Jamaica es penúltima de la octagonal con siete puntos ya sin posibilidades de optar por un boleto directo a la Copa del mundo y con pocas probabilidades de alcanzar el repechaje.

Algo que llamó la atención en las declaraciones del estratega caribeño fue el tema de sacarse los partidos de encima ante El Salvador, Honduras y Canadá.

“Queremos sacarnos estos partidos de encima. Tenemos que ver hacia el futuro, ver hacia los jóvenes para poner los cimientos para el futuro y hay que comenzar ahora”, dijo Hall.

El ex mundialista de Francia 98’, expresó su deseo de hacer un cambio generacional comenzando con esta última fecha triple de la octagonal y comenzar a forjar la base del futuro para la selección de Jamaica.

#OctagonalES | Paul Hall, DT de Jamaica, sobre El Salvador: "Los vamos a respetar porque sabemos que saben jugar bien, debemos respetar a nuestros oponentes y la mejor forma de hacerlo es haciendo buen fútbol y ponerlos incómodos". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) March 22, 2022

Sobre el juego de este jueves ante la azul y blanco mencionó lo siguiente: “Quiero que vean un grupo que les gusta estar juntos para este jueves. Obviamente quiero un triunfo, pero quiero que los jugadores hagan un buen desempeño hacia los aficionados”.

Además, mencionó que "los vamos a respetar porque sabemos que saben jugar bien, debemos respetar a nuestros oponentes y la mejor forma de hacerlo es haciendo buen fútbol y ponerlos incómodos".

Hay que mencionar que el seleccionador jamaicano apuntó fuertemente contra algunos elementos que no están en la convocatoria ya que no ve el “compromiso” con la selección por parte de ellos. Algunos que no fueron llamados fueron los casos de Michail Antonio, Kemar Roofe y Shamar Nicholson como referentes de la selección.

“Esto es de compromiso, pero no quiero hablar de las razones por la que algunos jugadores están decepcionados. Solo podemos tener jugadores que quieran estar acá y que estén comprometidos al proyecto. No llamaré a alguien que no ponga a Jamaica primero”, comentó Paul.

Ya para finalizar, el estratega habló sobre la importancia de que los jóvenes vean actividad en estos partidos ya que en algunos meses se viene la CONCACAF Nations League y La Copa Oro, dónde Jamaica espera levantar su nivel.

Es importante que estos jugadores vayan en el proceso y finalicemos estos partidos de buena manera y utilizarlos como plataforma. Los resultados son importantes, pero estamos de acuerdo que tenemos que ir más allá de la Nations League, Copa Oro. Tenemos que sacar estos partidos para sentarnos y hablar porque se tiene que hacer un trabajo enorme para planificar el futuro", concluyó el entrenador.