DT de FAS se ve en la final: "Tenemos una cita con Alianza en la final"

FAS estará en la final o al menos así lo augura el técnico santaneco Octavio Zambrano quien en conferencia de prensa consideró que, pese a que si equipo sigue sin ganar en las últimas fechas, por cantidad de juego le alcanzará para estar en la final del mes próximo y espera que sea contra Alianza.

Es optimista: "Tenemos una cita con Alianza en la final. Esa es nuestra idea por el fútbol que generado y el juego que hemos puesto en la cancha ha sido uno que nos ha puesto frente al arco innumerables veces ", dijo el estratega santaneco.

FAS cayó 3-1 ante Alianza en el partido de la primera vuelta jugado en el estadio Cuscatlán. Los tigrillos no encontraron respuestas tácticas ante un rival que los superó en todas las líneas y al que enfrentan el domingo y esperan en la final del Apertura 2022.

"Somos un equipo que no tiene gol al menos por el momento. No hemos tenido la habilidad de hacer esos goles pero creo que eso se quebró con el gol de Wilma (ante Once Deportivo). Espero que el equipo se suelte un poco más ", sentenció.

FAS de momento es cuarto en el Grupo Centro - Occidente y buscará la clasificación definitiva en las dos fechas que restan de la fase regular.