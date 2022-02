DT de Canadá: “El partido ante El Salvador será como una final”

La selección de Canadá es la líder en solitario de la octagonal rumbo a la Copa del Mundo Catar 2022.

Los Canucks llevan 22 puntos en diez partidos, no han perdido un solo encuentro no solo en la fase final, sino en todo el proceso de clasificación; es más, de 16 partidos que ha disputado, solamente han empatado en cuatro ocasiones, el resto de encuentros los ganaron.

Los norteamericanos están cerca de regresar a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia, y si obtienen un triunfo ante la selección salvadoreña este miércoles en el Cuscatlán, asegurarían el puesto de repechaje.

A pesar que el panorama es positivo para los canadienses, su director técnico, John Herdman aseguró que aún no hay nada hecho, y que contra El Salvador saldrán a jugar como si de una final de copa se tratara.

“Sé a qué te refieres matemáticamente, pero hasta que no tengamos esos puntos… no estoy permitiendo a los jugadores que hablen sobre la tabla. Tenemos que ir con la misma actitud, empezar de nuevo. El partido ante El Salvador será una final de copa. El momento en que quitemos nuestros ojos sobre eso y empezamos a pensar en las matemáticas, será la mentalidad que nos lastimaría”, comentó el timonel de origen inglés.

El estratega reiteró que su selección aún no está clasificada, y aseguró que su grupo debe trabajar con humildad para lograr el boleto a Catar 2022 y romper la sequía de participaciones mundialistas.

“Tenemos un gran camino que recorrer, no estamos clasificados aún. Lo primero que dijimos cuando nos reunimos con los jugadores al terminar el partido (ante Estados Unidos) es que aún no está hecho, que esto empieza de nuevo mañana. Tenemos a El Salvador, no estamos allí aún, necesitamos más puntos y todo, desde su recuperación hasta entrar en calor, no voy a dejar que estos chicos se desenganchen, tendrán un tiempo de disfrutar su momento, y luego volveremos, y tenemos que mantenernos humildes, no nos pongamos tan lejos, aún no estamos allí, son cuatro juegos que faltan y unos puntos más a llevarse”, puntualizó Herdman.