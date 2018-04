DT de Audaz: "Pedí a los jugadores  que no vayan a manchar su nombre"

Desde ayer por la tarde, la dirigencia de Audaz, de Apastepeque, denunció que al menos cinco de sus jugadores han recibido llamadas en sus teléfonos móviles, de números desconocidos, para ofrecerles $5,000 por perder cada uno de los cinco juegos que le restan al equipo en el Clausura 2018.

- Dirigencia de Audaz denuncia intento de soborno a jugadores

Ante eso, el técnico de Audaz, Carlos Romero, mostró a su preocupación porque por el momento el plantel está complicado con el tema de la permanencia en la Primera División.

"Es una situación complicada. Sabemos que los muchachos están cuidando su trabajo y ellos dependen mucho de eso. Sé que en este grupo hay una honestidad. Sabemos que ellos no se van a prestar a situaciones que ensucien el fútbol. Hemos hablado del grupo. No vamos a permitir que dentro del camerino venga alguien que quiera provocar a otros a caer en esa tentación. Sabemos que acá hay gente que no se va a prestar a ningún chantaje", apuntó el timonel.

Romero indicó que uno de los jugadores de Audaz fue tocado en redes sociales.

"Se le mandó el mensaje y nosotros lo queremos hacer público porque no estamos dispuestos a tolerar situaciones como estas. Es algo que lo tenemos que denunciar. Estamos haciendo nuestro trabajo. Por qué no podemos soñar con un puesto entre los ocho a cuartos de final. Yo ya hablé con los jugadores, que no vayan a manchar su currículo o su nombre. Somos trabajadores del fútbol y ante todo esta la ética. Han tocado a ese jugador y le pidieron que podía contactar a otros cinco jugadores que normalmente tenemos. Sabemos que no se van a prestar. Les han ofrecido $5,000 para cinco jugadores. Este tema es delicado y hasta peligroso. No queremos mencionar nombres. En la medida de que se investigue, se hará la demanda pertinente ", apuntó el estratega del equipo de Apastepeque.

Romero cree que la categoría es salvable para el plantel de los coyotes.

"Tenemos aún tres juegos de local. Nos viene Metapán, Águila y Firpo. Tenemos que salir a ganar esos partidos que nos quedan en casa. Con esa actitud, podemos alcanzar el objetivo. Incluso estamos pensando en meternos entre los ocho clasificados. Ese es el sueño de nosotros ", apuntó el estratega del equipo de Apastepeque.