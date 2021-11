DT de Alianza en desacuerdo con prestar jugadores a la selección para amistosos

El técnico de Alianza Milton Meléndez expresó su desacuerdo con el préstamo de jugadores de Alianza -durante la etapa final del torneo Apertura 2021- para los partidos amistosos de la selección en diciembre ante Ecuador y Chile.

#LMF | El técnico de Alianza Milton Meléndez expresó su desacuerdo sobre las convocatorias de dos jugadores por equipo a la selección para partidos amistosos durante el inicio fase final del torneo Apertura 2021. "No estoy de acuerdo porque son amistosos". Via @JosueValiente47 pic.twitter.com/sVByxacly7 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) November 26, 2021

La dirección deportiva de la FESFUT anunció que en la próxima convocatoria habrá como máximo a dos jugadores por equipo y los entrenos de la selección iniciarán el próximo lunes.

"No estoy de acuerdo porque son juegos amistosos, no son de eliminatoria. Creo que para esta fase, que ya habrán ocho equipos casi fuera, creo que tendrían que sacar los jugadores para ir hacer los partidos amistosos, más los jugadores de afuera, creo que es la oportunidad para ver más jugadores conociendo ya los que tiene aquí en El Salvador", dijo el "Tigana".

El míster recalcó la importancia de la fase de eliminación del torneo en donde los equipos "no tienen que dar ventaja".

"Personalmente no los prestaría, pero es decisión de los señores, es un acuerdo que tienen, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque en esta fase todos los equipos no podemos dar ventaja", expresó Meléndez.