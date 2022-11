DT de Alemania: "Contra España tenemos que demostrar carácter"

Hansi Flick, seleccionador de Alemania, que el miércoles se vio sorprendida por Japón (1-2) declaró este jueves en Al Shamal que "esto sigue" y que en su próximo partido del grupo E del Mundial de fútbol de Catar 2022, el próximo domingo, contra España, tienen "que mostrar" su "carácter".



"Claro que queríamos ganar el partido de ayer. Pero hay que dar lo máximo siempre y eso sólo lo dimos en parte. Nos faltaron cosas, sobre todo en los últimos veinte minutos. Aunque esto sigue; y tenemos que mostrar nuestro carácter el domingo (ante España) para tener aún la posibilidad de seguir adelante en el último partido (que les enfrentará a Costa Rica el próximo jueves, 1 de diciembre", comentó Flick, durante la rueda de prensa virtual desde Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que instaló su cuartel general el equipo germano.



Cuestionado por si le había impresionado el 7-0 que el equipo de Luis Enrique le había endosado, en el otro partido del grupo, a Costa Rica, Flick -que hace dos años ganó el 'sextete' con el Bayern Múnich-, contestó que "claro que" lo había hecho, pero que "no" pudo ver el partido.



"Estábamos regresando a nuestro lugar de concentración. Pero lo analizaremos ahora. En la rueda de prensa final (previa al partido de España) le podré decir si me impresionó o no", apuntó el seleccionador de Alemania, que se enfrentará a la Roja el próximo domingo en el estadio de Al Bayt de la localidad catarí de al Khor.