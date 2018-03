DT FAS: “Fue una táctica nuestra dejar que Alianza controlara”

El técnico Cristiam Álvarez quedó contento con el funcionamiento del FAS en el partido ante Alianza y consideró que el 1-1 fue lo más justo, por lo que ambos mostraron en la cancha del estadio Cuscatlán.

Reveló que si Alianza se vio superior en ciertos tramos del partido, fue porque ellos así lo tenían planeado.

"Creo que el juego ameritaba un empate, por lo que se propuso por ambos equipos. Fue una táctica nuestra dejar que ellos controlaran un poquito, tirarnos un poquito atrás, pero supimos contrarrestarlos", explicó.

CARLOS APARICIO, EL ELEGIDO

También Álvarez reveló por qué Carlos Aparicio, que ingresó de cambio, se paró a cobrar el penalti del empate.

"¿Por qué Aparicio? Porque se tuvo confianza, necesitábamos a alguien con temple, que se parara de frente a la pelota y la forma como él la colocó no lo hace cualquiera. Por eso es que está acá en FAS", valoró el estratega.

De igual forma habló de lo que le gustó y lo que no lo dejó satisfecho. "Los primeros 45 minutos tuvimos un equipo muy concentrado y a finales del primer tiempo hubo una desconcentración que no me gustó, tampoco tuvimos el mejor funcionamiento en la ofensiva, mas sí en la defensiva", expresó.

"En mediacancha no se logró abrir las bandas, faltaron algunos circuitos arriba, hasta que arriesgamos y se logró el penalti", concluyó el también exjugador tigrillo.