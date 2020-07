"Curita" y soldador

Francisco "el curita" Reyes sabe que este tiempo que vivimos hay que aprovecharlo al máximo y junto a su hermano trabaja en un taller propio de estructuras metálicas en el cual obtiene los ingresos para sostener a su familia. En cuanto al fútbol, regresó al Jocoro tras un efímero paso por el FAS.

Originario de San Francisco Gotera, este carrilero izquierdo no se esperaba que la cuarentena y la emergencia por la pandemia durara tanto. Por ello es que aprovechó que hace unos meses inició junto a su hermano con el taller el cual ha tenido buena demanda y espera alternar ese trabajo con el fútbol en los próximos meses.

"Después de la cuarentena, en donde tuvimos que estar en casa, nos ha tocado buscar las alternativas y gracias a Dios y como mi hermana hizo un proyecto para hacer una casa entonces ahí pude trabajar. Ahora puedo trabajar con mi hermano en un pequeño taller de estructuras metálicas entonces hacemos puertas, ventanas y todo eso. De ahí están saliendo las fichitas para mantener a la familia", dijo el jugador.

Ese taller se encuentra en su casa y espera ponerle nombre en los próximos días. Para trabajar de ello, sacó un curso de Mecánica de Banco en el Instituo de San Francisco Gotera hace cinco años y compraron las herramientas para hechar a andar el proyecto. De momento reciben los pedidos sobre los trabajos a realizar, hacen la inspección para tomar las medidas y las elaboran en casa. Al final lo llegan a instalar para que el cliente se vaya satisfecho.

"En este tiempo había sido de gastar y gastar y ya con familia es más difícil. Tengo una hija que casi tiene el año de edad y gracias a Dios ahí vamos con todo con el taller. Estudiamos junto a mi hermano este oficio y eso nos ha permitido salir adelante", agregó.

¿Por qué le dicen el "Curita"? Según comentó Reyes, fue en sus inicios del fútbol pues le dieron la oportunidad de jugar con un equipo que estaba conformado por padres católicos. Entonces, en un partido uno de ellos le dijo que parecía cura, y por ser un adolescente, le dijeron "Curita" y desde ahí le quedó. "Me decían Noé, pero en un partido se le salió y uno me dijo curita, pasala, y me enojé. Unos vecinos escucharon y me decían así y ya no me pude quitar el apodo".

El fútbol

"El Curita" tuvo un paso destacado con los fogoneros y eso le permitió ser llamado por Guillermo Rivera, quien era el entrenador del FAS y en enero de este año fichó por los tigrillos.

Con los asociados no tuvo mayor participación en el pasado Clausura 2020 al disputar tres partidos, pues una lesión le complicó en el arranque del certamen. Al finalizar decidió dar un paso al costado y regresó con los fogoneros.

"Siento que hice un bien trabajo en el FAS y agradezco la confianza que me dio el entrenador Memo Rivera. Tuve varios partidos sin jugar y eso me estaba bloqueando. Jugué contra el Jocoro y luego ante el Metapán anoté el gol y la gente que estaba en contra de mí ya comenzaron a ver la otra cara de la moneda.

"El torneo está un poco raro a como lo quieren hacer, pero es bueno que se realice porque a nosotros esto nos gusta del fútbol. Con el profe (Carlos) Romero hemos estado en contacto y me ha mandado trabajos para que los haga y mantenerme activo en lo físico. Ahora estoy contento de regresar, la gente me da su apoyo. Los refuerzos del equipo me parecen bien, ya he jugado con Yubini Salamanca", destacó.