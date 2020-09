Cumpleaños de la Selecta y Mbappé, al aire

La posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y el aniversario 99 de la selección de fútbol de El Salvador, fueron los principales temas de discusión del Güiri Güiri al Aire de este martes.

Carlos Cañas Dinarte, historiador salvadoreño, fue el invitado especial del programa para hablar de los 99 años de nacimiento de la selección de fútbol de El Salvador. Desde España, comentó que el primer equipo representativo de fútbol del país, estuvo compuesto por jugadores que no practicaban el fútbol de manera profesional y que ese fue uno de los principales motivos de la derrota 7-0, ante Costa Rica.

Dijo que “no existía el concepto de deportista profesional, eran multideportistas, gente que realmente practicaba haciendo tenis, fútbol, atletismo, múltiples practicantes, incluso hasta la misma terminología era tomada del inglés, no eran partidos, eran match, no había adaptación al castellano”.

Cristian Villalta, Óscar Guerra y Eugenio Calderón coincidieron que en 99 años, la selección ha cambiado, pero poca evolución. Villalta sostuvo que “es un hecho no tan conocido que tenemos una selección tan vieja”.

“El fútbol y del deporte en general fue introducidos por comunidades extranjeras vinculadas por el ferrocarril y el café. La improvisación es nuestro pilar. Los que se quieran apuntar vénganse, Costa Rica ya practicaba el fútbol de manera profesional”, añadió Cañas sobre el juego ante los ticos.

Cañas Dinarte manifestó que se conocen pocos detalles de la logística de ese encuentro “no tenemos foto oficial ni referentes, no se sabe cómo fueron los uniformes, como tal, a cabalidad, un detalle importante es que en los jugadores de El Salvador jugaban al fútbol con boina, curioso, se jugaba con camisas manga larga, los balones eran de cuero de vaca, armados por dentro, color café. Toda la tecnología era importada en esa época. Usaban camisas manga largas y gruesas, antes la temperatura en el país era fría, pero no sé qué tanto para usar este tipo de uniformes”.

Manifestó que “los practicantes de los deportes no eran de extracción popular, eran de clase media hacia arriba, lo revelan los apellidos, la mayoría era inglesa. El deporte se popularizó cuando lo toman como control territorial Maximiliano Hernández Martínez (presidente). Comenzaron a ejercer control político y social a través del deporte, un control territorial”.

“Para el Mundial de México 1970, el fútbol se convirtió en parte del fervor nacional; el fútbol ha tenido momentos de gloria, pero más de oscuridad. Con lo que tenemos, los gobiernos no han invertido en la práctica deportiva, ha estado en el olvido”, añadió.

Según el historiador, la falta de apoyo de las autoridades gubernamentales fue el principal factor que impidió el desarrollo del fútbol “la historia es para asumirla de frente. Falta de interés profundo que han tenido los gobiernos para no echar a andar el deporte como cohesión social; ha sido práctica de vigilancia, control, más que ver con la política partidaria, presidencialista y no de un desarrollo histórico en el país, podríamos hablar de la Selecta, baloncesto y otras disciplinas”.

“Estamos en una pandemia, cosa delicada, pero no se ve nada de organización de cara el centenario. Nuestro deporte construye, pero nuestros gobernantes no se dan cuenta de eso”, concluyó.

Óscar Guerra manifestó que “interesante de cómo evoluciona la historia de esta selección, hubo evolución, de cómo inició hasta ahora, no fue el cambio que esperamos, pero sí evolucionó.

Mientras que Villalta opinó que fueron “99 años algo movidos, las selecciones nacieron en ese partido, en la celebración del (centenario) de Costa Rica habrá mariachis y en la de El Salvador, violines. Hay que cambiar”.

FICHAJE DE LUJO

Para el cierre del programa, contactaron con Jesús Mata, periodista del periódico Marca, para hablar sobre la posible llegada de Kylian Mbappé, al Real Madrid.

Según el comunicador, el delantero francés del PSG, ya comunicó a su equipo que no desea continuar la próxima campaña “la información que manejamos de este y anteriores años es que el chaval quiere jugar en el Madrid y el Madrid quiere que sea el abanderado de su próximo proyecto, llevan trabajando su incorporación porque juega en un equipo que no tiene problemas de dinero, tenemos claro que el jugador debe dar el paso. En 2021 no seguirá, ya lo comunicó al equipo. El primer paso lo debe dar el jugador”, dijo.

“Nada es descartable, parecía una barbaridad que el PSG lo deje ir, pero es un equipo con tanto dinero, que nada es descartable”, añadió.

Comentó que su llegada al equipo merengue sería por una alta suma de dinero “entre 250 y 300 millones de euros, así como está el mundo, complicado llegar a esas cantidades, el Real Madrid lleva dos o tres años de no sumar grandes fichajes. Se dice que el verano de 2021 es propio para estrenar estadio y traer una nueva figura. Se dan los astros alineados para que Kylian Mbappé juegue con el Real Madrid”.

Eugenio Calderón comentó que Kylian Mbappé “será el próximo número uno del mundo, es un caballo allá arriba”.