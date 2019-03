Cuerpo técnico demandó al Chalatenango

Jugadores y cuerpo técnico del Chalatenango, de la primera división profesional, demandaron a la directiva norteña que preside el alcalde de la cabecera departamental, Rigoberto Mejía, por un atraso salarial de dos meses.



Según Misael Alfaro, técnico principal el equipo chalateco, tomaron la decisión acudir a estas instancias ante la acuciante necesidad económica de algunos jugadores. “Algunos no tienen dinero para pagar su casa, otros no tienen para pagar algunos electrodomésticos y ya se los están quitando. Esta es parte de las cosas que vivimos. Esta no es soberbia, no es matonería, es necesidad la que tenemos y es lo que estamos manifestando ante la FESFUT."



El plantel suspendió los entrenamientos desde el lunes, aunque se presentó al estadio Gregorio Martínez para no ser acusado de abandono de trabajo.



“El desarrollo futbolístico de los muchachos ha sido enorme, el sacrificio de trabajar dos meses sin recibir salario es enorme. Creo que la gente ve el fútbol que hace el equipo, la afición está llegando al estadio, hubo cuatro taquillas y no sé lo que se ha hecho (ese dinero)... Es duro, difícil, esperábamos recibir salario. Esperábamos recibir parte del salario y no hemos tenido pláticas con nadie”, sostuvo.



“El doctor (Rigoberto Mejía, presidente) ha tenido pláticas con algunos jugadores; nosotros como cuerpo técnico no hemos tenido reunión con él. En esto hay que ser profesionales y tener un poco de madurez para tocar los temas”, añadió.



“La paciencia rebalsa, es duro porque se te señala de guerrillero, de ser el malo. No deberías ser catalogado así por estar tratando de cobrar el salario de unos jugadores y el tuyo, por algo que ya se trabajó. Debería ser catalogado como necesidad de un grupo que ya no soporta”, añadió.



La directiva del equipo norteño emitió un comunicado la noche del pasado martes detallado la reunión con un grupo de jugadores a los que se ofreció pagarles 21 días de salario.



“Sólo vi una carta, no he tenido plática con el presidente, llamó a un grupo... este grupo ya se cansó de esto, prueba de ello es la demanda colectiva. Él manifestó vía Twitter que nos quería dar porcentajes, pero no yo no puedo ir al banco y pagar porcentajes o ir al colegio de mi hijo a pagar porcentajes”, señaló Alfaro.



“En el supermercado y colegio se paga completo, de una manera, es ilógico que después de cuatro taquillas no aparezca al menos un salario”, concluyó.



El domingo, el presidente del equipo aseguraba en su cuenta personal de Twitter que "esta semana se solventarán las deudas tal como se les explicó a todos los jugadores y cuerpo técnico". Pero en comunicado girado el martes por la noche, la directiva sostenía que no podían pagar toda la deuda "pues se depende de los desembolsos que los patrocinadores y entes financistas" darían.