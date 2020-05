Cuéllar rifará camisa del FAS para ayudar a comunidades

El defensor del FAS, Mauricio Cuéllar, sigue extendiendo su mano para ayudar a las poblaciones más vulnerables en este período de cuarentena. Anunció que este próximo domingo rifará una camisa del equipo santaneco y con lo recaudado comprará víveres para las comunidades en Sacacoyo.

De acuerdo con el elemento tigrillo, la intención es de ayudar a muchas personas desde el caserío El Tigre, donde reside, y otras comunidades del municipio de Sacacoyo, en La Libertad. De esta manera tomó a bien la idea de un amigo para crear esta dinámica y que muchas personas puedan ayudar. El costo del número para la rifa es de un dólar.

"Un amigo me dijo que por qué no hacíamos una rifa con una camisa del FAS, sabemos que hay mucha afición en todo el país y también son colaboradores. Nos pusimos de acuerdo y aporté una camisa de presentación del equipo. Sé que a la gente igual apoyará no solo por tener la camisa sino por buen corazón", dijo el defensor.

Debido a la cuarentena, muchas familias tienen necesidades al no poder salir a trabajar y tanto Cuéllar como otros amigos suyos, buscan la manera para apoyarlos. "Hay muchas personas que urgen de esta ayuda. Con esta rifa vamos a comprar víveres y los vamos a repartir a esta gente. Esperamos que toda la afición nos pueda ayudar porque es para una causa benéfica", expuso.

Aparte de la camisa tigrilla, Cuéllar contará con el apoyo de una casaca del Alianza, pues se contactó con Iván Mancía, zaguero albo, quien le donará dicha vestimenta. "Hablé con 'el Flaco' (Mancía) y él está listo para colaborar con nosotros y se lo agradezco mucho. Nos donará la camisa y más adelante también la vamos a rifar", agregó.

Vamos a rifar una camisa de @CDeportivoFAS lo recaudado sera destinado a la compra de viveres en el municipio de sacacoyo valor del numero 1$ @MisaelAOficial @JanetGonzalezSV @MilenaMayorga si alguien quiere colaborar se le agradecer muchisimo pic.twitter.com/EvZm2Ffv5C — Marlon (@Marlon35916728) May 24, 2020

En desinfección

El zaguero fasista no ha parado en su trabajo con la comunidad desde que inició la cuarentena. Por las tardes realiza labores de desinfección en los vehículos que ingresan a su comunidad. Pone sobre sus espaldas la bomba con los químicos y permanece en las calles de la localidad para desinfectar.

Por las mañanas dedica el tiempo en un terreno de su propiedad y aprovecha para la siembra de pepinos y arroz, entre otros. Debido a esta época del año, su labor es la de fumigar para que las plagas no afecten las cosechas. "Me toca andar con la bomba para fumigar en los arrozales, también con las siembras de pepino. También le echo fertilizantes para que estén mejor", contó Cuéllar.

Este zaguero finalizó como titular en la pasada campaña con los tigrillos. Mientras se define qué pasará con el fútbol nacional, concentra sus energías para colaborar con los suyos. "Vamos a trabajar para la gente que lo necesita. Este es un momento duro para muchas familias", destacó.