Cuatro jugadores se arrepienten de haberse fugado de la concentración de Ecuador

GUAYAQUIL. Cuatro de los cinco jugadores separados indefinidamente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol al comprobarse que se fugaron de la concentración de la selección antes del partido de eliminatorias del Mundial contra Argentina expresaron hoy su arrepentimiento a través de las redes sociales.La Federación Ecuatoriana anunció el veto para nuevas convocatorias a Robert Arboleda, Enner Valencia, Joao Plata, John Jairo Cifuente y Gabriel Cortes por abandonar sin permiso la concentración de la selección a la media noche del viernes.Los jugadores regresaron a la madrugada del sábado.El defensor del Sao Paulo Robert Arboleda, el atacante del Tigres mexicano Enner Valencia, el delantero de la Universidad Católica John Jairo Cifuente y el ariete del Real Salt Lake Joao Plata se disculparon por su acto de indisciplina.Ecuador cerró su participación en las eliminatorias del Mundial del Rusia en un partido que perdió ante Argentina por 1-3 en Quito el pasado martes."Duele mucho fallar a la gente que ha confiado y confía en uno, mi familia, mis amigos, entrenadores, dirigentes y compañeros jugadores, aficionados y personas que están en torno al fútbol, pero es a ellos que precisamente quiero decirles que esto no volverá a pasar nunca más", escribió Arboleda en su cuenta de Twitter."Vengo de un hogar humilde, donde de chico pudieron faltar muchas cosas, pero mis padres sobre todo me inculcaron valores, por eso me siento apenado con este acto de indisciplina que cometí al no cumplir con las normas de mi selección", dijo Valencia.Cifuente, de 25 años, señaló: "un mal momento, mi juventud y falta de buen criterio quizás derivaron en que cometa el que seguramente será el más grande error de mi carrera"."Es difícil tener que escribir sobre lo sucedido. Pero así como tomo mis decisiones buenas y malas, doy la cara", expresó Plata."Hoy no solo fallé a la selección sino también a mi familia, que al igual que yo, recibió con orgullo e ilusión esta primera convocatoria" al equipo nacional, agregó Plata.