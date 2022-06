Cuatro equipos esperan definir técnico para el Apertura 2022

Los equipos de la primera división comienzan a mover sus piezas para reforzarse de cara a la próxima temporada. En cuanto a los entrenadores, ocho equipos ya lo tienen definidos mientras que los cuatro restantes aún no han confirmado a su cuerpo técnico.

Los equipos que ya tienen definido a su entrenador son: Águila (Alberto Castillo), Metapán (Héctor Omar Mejía), Platense (Erick Prado), Once Deportivo (Rodolfo Góchez), Jocoro (Carlos Estrada), Chalatenango (Edgar Henríquez), Santa Tecla (Ernesto Corti) y Dragón (Marvin Benítez),

Los que faltan por anunciar ya sea la continuidad o cambio de timonel son el Alianza, FAS, Firpo y Marte. En el caso de los albos, el director deportivo Milton Meléndez aseguró que están trabajando para incorporar al más idóneo. Meléndez dejó la dirección técnica tras proclamarse campeón del Clausura 2022 como lo había anticipado.

"Yo sigo igual, no podíamos traer a alguien sino planificando el próximo torneo en cuanto a los refuerzos y el técnico que pueda venir", dijo Meléndez tras anunciar que no continuará.

Mientras que del lado tigrillo, la dirigencia espera la respuesta del entrenador Jorge "el Zarco" Rodríguez para que pueda tener continuidad. El timonel aún no les ha dado su respuesta y si no sigue, buscarán otra opción. Rodríguez llegó para el pasado Clausura 2020 (suspendido por la pandemia) y fue campeón con los tigres en el Clausura 2021.

Rodríguez es gente de casa. En este momento no hay una comunicación definitiva. Ahorita no tenemos algo definido. Estamos viendo los números estadísticos, los aspectos económicos porque una cosa lleva a la otra, queremos que 'el Zarco' siga, pero se buscará otras opciones por si no acepta la propuesta", indicó Fredy Vega, gerente deportivo del FAS.

En cuanto a los que continúan, solamente el Águila, Metapán y el recién ascendido Dragón mantendrán a los técnicos que dirigieron en la pasada campaña. Para el presidente del Metapán, Edgardo Flores, que siga Héctor Omar Mejía es importante.

"Se hizo un gran trabajo. Llegamos a semifinales (y salvaron la categoría) y queremos darle continuidad. La base del equipo se mantiene y nuestra aspiración es llegar a una nueva final", expuso el pope jaguar.