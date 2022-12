¿Cuántos goles hizo Pelé en su carrera?

Nadie pone en duda la grandeza de Pelé, pero sí el número exacto de goles que consiguió en su carrera. De hecho, esa cifra será motivo de un debate eterno.

Pelé solía decir que uno de los motivos por los que debía considerársele el mejor futbolista de la historia era por su hazaña de marcar más de 1.000 goles. Pero muchos refutan esa cifra, porque Pelé incluyó en la misma los tantos conseguidos en partidos amistosos, incluidos algunos contra equipos amateur.



El futbolista legendario, único ganador de tres Copas del Mundo, falleció el jueves. Tenía 82 años.Muchos de sus goles llegaron en una época en la que no era tan fácil registrar las estadísticas de los partidos. Ni siquiera hay películas o videos de varios de esos tantos.



Hay también una discrepancia en el número de partidos que jugó. El monto varía de acuerdo con la fuente.Pelé decía que era el líder goleador de toda la historia, con 1.283 tantos en 1.366 partidos.

A continuación, un vistazo a las versiones distintas sobre la factura goleadora de “O Rei”.

___

PARTIDOS OFICIALES

Si se toman en cuenta sólo los goles en estos encuentros, la marca de Pelé fue considerablemente más baja, sin importar la fuente, con menos de 800.

Ello lo dejaría por debajo de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Romário y Josef Bican, quien jugó antes de la época de Pelé.

Con la selección brasileña, Pelé consiguió un total de 95 goles, pero 18 fueron ante clubes o combinados en partidos que habitualmente no se incluyen ahora en las estadísticas oficiales.

Otros 34 goles llegaron en partidos amistosos ante otras selecciones.

___

PARTIDOS POLÉMICOS

Pelé jugó casi 550 partidos no oficiales, en parte porque su club Santos hizo una fortuna disputando encuentros de exhibición y recorriendo el mundo con su fabuloso astro.

Algunas de las listas de goles del crack incluyen encuentros amistosos y de exhibición ante adversarios de bajo nivel.

Anotó ante selecciones sub23, combinados, equipos regionales e incluso en algunos eventos militares mientras prestaba servicio en el Ejército brasileño.

Entre sus rivales estuvo la selección sub23 de Arabia Saudí, las fuerzas armadas de Uruguay y el sindicato de deportistas de Río de Janeiro.

Diego Maradona, el astro argentino, figuró entre quienes reprocharon a Pelé su cuenta polémica de goles.

“¿Contra quién los anotaste?”, le preguntó hace años en un programa de TV. ”¿Tus sobrinos en el patio trasero?”.

En total, se cree que más de 500 de los goles de Pelé llegaron en partidos no oficiales.

___

GUINNESS

La organización Guinness World Records reconoce a Pelé 1.279 goles en 1.363 partidos.

Añade que el futbolista consiguió más tantos en “apariciones especiales” después de concluir su carrera, sin dar detalles.

Pelé jugó pocos partidos celebratorios tras su retiro oficial en 1977. Ese año, en su encuentro de despedida, jugó medio partido con Santos y medio con el Cosmos de Nueva York, su último club.

___

FIFA

El órgano rector del fútbol atribuye a Pelé 1.281 goles en 1.363 partidos, dos tantos más que Guinness en el mismo número de cotejos.

No queda claro el motivo de la discrepancia, dado que ninguna entidad aporta una lista pormenorizada de goles y encuentros.

La FIFA añade que Pelé marcó más de 100 tantos en una temporada, en dos ocasiones. Logró 127 en 1959 y 110 en 1961.

___

SANTOS

Santos menciona también que Pelé obtuvo 1.281 goles, pero en 1.365 partidos. Afirma que 1.091 de esos tantos fueron conseguidos con el club brasileño.

De acuerdo con el equipo, el astro anotó 106 veces en la temporada de 1965.

___

FUNDACIÓN ESTADÍSTICA

Incluso el sitio de la organización estadística RSSSF, presumiblemente la fuente más precisa de datos sobre el fútbol, enumera totales distintos de tantos de Pelé.

Señala que consiguió 1.284 en 1.375 partidos, limitando su total en encuentros oficiales a 769.

El sitio recalca que Cristiano Ronaldo es líder goleador en partidos oficiales, con 817 dianas, seguido por Lionel Messi, con 771.

___

OTROS GRANDES ANOTADORES

Si se toman en cuenta los tantos en partidos no oficiales, Pelé no es el único que ha conseguido más de 1.000.

Bican, quien jugó para Austria y República Checa, encabeza algunas listas, con más de 1.400 goles, seguido por el brasileño Arthur Friedenreich.

Guinness menciona a Friedenreich, quien jugó a principios del siglo XX. Menciona que “anotó una cifra no documentada de 1.329 goles” en una carrera de 26 años.