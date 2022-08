¿Cuántos entrenadores tuvo Águila en los últimos cinco años?

En los últimos cinco años, Águila ha tenido una pasarela de entrenadores desde el argentino Daniel Casanova hasta el recién destituido entrenador peruano Agustín “Chochera” Castillo y la nueva incorporación en el banquillo como Sebastián Bini.

Cabe destacar que la mayoría de los entrenadores dirigieron al menos un torneo con la entidad migueleña. Daniel Casanova, Osvaldo Escudero, Carlos Romero, Daniel Messina, Hugo Coria, Ernesto Corti, Armando Osma, Cristian Domizi y Agustín Castillo han sido los técnicos que se han sentado en el banquillo emplumado desde 2017.

2017

Para el Clausura 2017, Águila incorporó al entrenador sudamericano como el uruguayo Daniel Casanova. Con el charrúa como entrenador, el equipo emplumado volvió a hacer una buena fase regular finalizando en segundo lugar debajo de Alianza. Todo parecía que los emplumados se verían las caras con los capitalinos en la final, sin embargo, Santa Tecla se puso en el camino de los migueleños en la semifinal y quedaron eliminados.

Para el torneo Apertura de ese año, Casanova ya no continuó en el nido y fue el turno del “Pichi” Escudero que tomara las riendas del equipo. El nivel de Águila decayó un poco con Escudero sumándole las bajas en defensa que tuvo como Henry Romero y Jimmy Valoyes. A pesar del torneo irregular que hizo el cuadro de San Miguel, el equipo oriental logró clasificar a los cuartos de final pero caería ante FAS por ventaja deportiva luego de igualar en el marcador global.

2018

Para el Clausura 2018, Osvaldo Escudero seguiría siendo el entrenador del Águila. Ya en el segundo torneo consecutivo del “Pichi”, el conjunto negro naranja mejoraría un poco su nivel finalizando cuarto en la tabla regular y llegando a las semifinales. A pesar de la mejora del equipo, Alianza botaría las ilusiones de los migueleños con un 5-2 en el global en las semifinales. Ese fue el último partido que dirigió Escudero en el banquillo emplumado.

Para el Apertura de ese mismo año, el cuadro de San Miguel fichó a Carlos Romero para hacerse cargo del equipo. Con el estratega nacional, Águila tuvo una buena primera vuelta incluso llegando a ser líder por varias jornadas. A pesar de que en la segunda ronda el equipo de Romero no sostuvo el liderato, finalizó en tercer lugar, logrando el pase a semifinales. Ya en semis, una vez más Santa Tecla se interpondría en el camino de los migueleños y eliminaría al Águila. Después de la eliminación circularon muchos rumores que la interna emplumada no estaba del todo bien con el entrenador, sin embargo, la directiva oriental decidió darle el voto de confianza al técnico nacional e hicieron una limpieza que derivó en ocho bajas del equipo migueleño.

2019

El Clausura 2019 significaría un torneo especial para la escuadra migueleña. Águila realizó un buen torneo, finalizando segundo en la tabla general y con una segunda vuelta casi perfecta que los llevó a la liguilla en el mejor momento del equipo. En cuartos y semis no hubo inconvenientes para los emplumados y se llegó la final ante un rival histórico como Alianza luego de 32 años de espera. En dicho partido, ambos equipos se jugaron el título en la tanda de penales y fue Águila quien gritó campeón luego de siete años de sequía.

Para el Apertura de ese año, Romero comenzó dirigiendo al cuadro emplumado, sin embargo, al inicio de la segunda vuelta, la directiva decidió removerlo de su cargo debido a algunos malos resultados. En su lugar apareció el entrenador argentino Daniel Messina. A pesar de que el equipo negro naranja se clasificó para la siguiente ronda, caerían ante Sonsonate a las puertas de las semifinales.

2020

Para el Clausura 2020, Messina siguió a cargo del equipo, sin embargo, sólo disputó 11 partidos en dicho torneo debido a la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus.

Luego de siete meses de no ver actividad, para el Apertura de ese año fue Hugo Coria quien retornó al nido, sin embargo, el argentino no tuvo una buena primera fase perdiendo cuatro partidos y solo haber conseguido dos victorias. Pese a que no hubo eliminación en dicha fase, los cabecillas en la parte administrativa decidieron destituirlo y fichar a Ernesto Corti. Con “Carucha” a la cabeza Águila mejoró exponencialmente su rendimiento y fue el mejor equipo de la segunda fase. Los emplumados alcanzaron la final pintando como favoritos ante Alianza, sin embargo, los capitalinos alzarían la corona luego de ganar el partido 3-0.

2021

Luego de la final del Apertura, se dio la noticia de la salida de Corti de la dirección técnica y en su lugar llegó el colombiano Armando Osma, quien dirigió todo el torneo clausura. A pesar de dirigir todo el certamen, el nivel de Águila no volvió a ser el mismo y el colombiano fue destituido con la eliminación del equipo a manos de Alianza en los cuartos de final.

Luego de un discreto papel en el Clausura 2021, la dirigencia emplumada optó por traer al argentino Cristian Domizi para hacerse cargo del equipo en el Apertura de dicho año. El “Pájaro” tuvo un buen comienzo, sin embargo, poco a poco el equipo iba a decaer en su nivel y los resultados comenzaron a ser adversos a tal punto que el entrenador decidió hacerse a un lado luego de una vuelta por problemas en el camerino.

Siempre en el torneo Apertura, Agustín “Chochera” Castillo fue el reemplazante de Domizi y el arranque del peruano fue excelente ya que sumó cuatro victorias seguidas y siete partidos sin conocer la derrota. El envión anímico no le alcanzó a Castillo en la recta final del torneo y quedó eliminado en cuartos de final ante Once Deportivo. A pesar de que la culminación del torneo no tuvo las mejores sensaciones, “Chochera” permaneció en el cargo para dirigir el siguiente torneo, el Clausura 2022.

2022

Ya en el torneo Clausura y con refuerzos de renombre a nivel nacional, Águila fue una de las sensaciones del campeonato liderando la tabla por varias jornadas de la fase regular y logrando ser la mejor delantera y la mejor defensa del torneo. En la liguilla los emplumados no tuvieron problemas para alcanzar la final y llegaron como ligeros favoritos al partido definitorio ante Alianza. Ya en el encuentro del 29 de mayo, el cuadro migueleño no replicó lo hecho en el torneo y fue dominado por los albos, sin embargo, tuvieron la oportunidad de levantar la corona en los 90 minutos con el penal de Kevin Santamaría y luego en la definición desde los 12 pases con dos ocasiones para sentenciar la serie. Al final, los capitalinos se llevaron el campeonato y Águila tuvo que conformarse con el subcampeonato dónde comenzaron las críticas al profesor Castillo.

Para el Apertura 2022, los emplumados hicieron algunos cambios especialmente en sus extranjeros ya que tenían que disputar la Liga CONCACAF. Con el limbo del torneo nacional y la crisis de la FESFUT, Águila sólo jugó una jornada en la cual los negronaranja cayeron ante Once Deportivo, el equipo de Castillo concentró toda su atención en la serie con Alajuelense. En el choque de ida el equipo local dio buenas sensaciones en el Barraza pero terminó concediendo el empate en los instantes finales. Ya para el juego de vuelta, el cuadro salvadoreño se vio superado en suelo tico y fue goleado 3-0 para ponerle fin a su participación internacional y por ende el fin de ciclo para Agustín Castillo.

Tras el anuncio de la salida de "Chochera" la dirigencia migueleña no perdió tiempo y contactó al argetnino Sebastián Bini quien se convierte en el décimo entrenador de Águila en los últimos cinco años.

Entrenadores que dirigieron a Águila desde 2017

Daniel Casanova (Clausura 2017) 6 meses

Osvaldo Escudero (Apertura 2017 y Clausura 2018) un año

Carlos Romero (Apertura 2018, Clausura 2019 y Apertura 2019*) un año y tres meses

Daniel Messina (Apertura 2019* y Clausura 2020) 5 meses

Hugo Coria (Apertura 2020*) 2 meses

Ernesto Corti (Apertura 2020*) 3 meses

Armando Osma (Clausura 2021) 4 meses

Cristian Domizi (Apertura 2021*) 3 meses

Agustín Castillo (Apertura 2021, Clausura 2022, Apertura 2022*) 10 meses

*Torneo Incompleto

· Carlos Romero fue el entrenador que estuvo más tiempo en Águila. El técnico nacional estuvo un año y tres meses donde dirigió el Apertura 2018, Clausura 2019 y gran parte del Apertura 2019.

· Carlos Romero fue el único entrenador que salió campeón, Clausura 2019

· 3 entrenadores llegaron a una final con Águila: Agustín Castillo, Carlos Romero y Ernesto Corti.

· 5 entrenadores llegaron a una semifinal: Castillo, Romero, Corti, Casanova y Escudero.

· 4 entrenadores fueron destituidos a mitad de un torneo: Domizi, Castillo, Romero y Coria.

· 3 entrenadores vieron el torneo desde las gradas: Coria, Corti y Osma.

· Corti fue el único que finalizó en primer lugar de la fase regular.

· 4 entrenadores continuaron de un torneo a otro: Castillo, Escudero, Romero y Mesina

· Mejor entrenador en promedio: Corti, 60 % de victorias.

· Peor entrenador en promedio: Osma, 30% de victorias.

· 1,47 goles por partido fue el mejor promedio para Agustín Castillo.