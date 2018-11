¿Cuándo volverá Messi? Esto dijo Ernesto Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró hoy prudente respecto a la lesión de Lionel Messi y señaló que el futbolista argentino aún no está preparado para volver a jugar.

"Leo tiene una lesión en el brazo y lo normal es que se fuera incorporando rápido a los entrenamientos para mantener la forma y estar contacto con sus compañeros, pero es pronto y, de momento, vamos a esperar", afirmó Valverde, preguntado por un posible regreso del astro argentino mañana en el choque ante el Rayo Vallecano.

"Han pasado sólo dos semanas y vamos a esperar", continuó el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al choque por la undécima fecha de la Liga española de fútbol.

El 10 del Barcelona, que se fracturó el radio el pasado 20 de octubre ante el Sevilla, se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del grupo.

Con el brazo ya liberado del cabestrillo, Messi proseguirá su recuperación, cifrada en tres semanas en el diagnóstico que siguió a su lesión.

Sin el cinco veces Balón de Oro, el Barcelona logró imponerse al Sevilla y al Inter de Milán, golear al Real Madrid en el clásico de la Liga y superar a la Cultural Leonesa en la Copa de Rey.

Valverde, no obstante, aseguró que los buenos resultados en una semana especialmente exigente no le hacen ser más cauteloso con el regreso de Messi.

"La sensación del equipo no me hace ser más cauto con Leo, lo que me hacer ser cauto es la lesión que tiene", aseveró el preparador del vigente campeón español.

"Si está bien mañana, seremos más fuertes, porque Leo nos da un factor diferencial manteniendo la fuerza del bloque. Pero quiero que se recupere bien y no tenga ningún percance", concluyó.