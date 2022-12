¿Cuándo regresan los campeones del mundo a sus equipos?

El actual plantel de la selección argentina hizo historia al consagrarse campeón del mundo por primera vez en 36 años, pero en este momento es muy difícil que cualquiera de ellos esté pensando en volver a jugar al fútbol de inmediato. Ahora mismo están muy ocupados disfrutando de su triunfo con un merecido descanso, siendo celebrados en sus barrios, pueblos y ciudades natales después de varias semanas de pura intensidad y nula relajación, con un calendario futbolístico profundamente condensado que culminó con los siete partidos en Catar.

Pero el fútbol, está claro, no les va a permitir descansar por mucho más tiempo. La reorganización que implica jugar un Mundial en el medio de la temporada europea implica que algunos equipos ya han vuelto a las canchas. El ejemplo de Inglaterra, que comenzó a disputar los octavos de final de la EFL Cup apenas ¡dos! días después del triunfo argentino sobre Francia y regresará con la Premier League el próximo lunes, es el más sorprendente de todos, pero en la mayoría de las ligas del Viejo Continente se les exige a los clubes contar con la mayor cantidad posible de su personal para no bajar la guardia. De todos modos, comprendiendo la situación de los campeones mundiales, la mayoría de los clubes otorgaron a los seleccionados un descanso que, en algunos casos, se extiende hasta más allá del Año Nuevo. A continuación, un repaso por la posible fecha de regreso de los consagrados.

Inglaterra

Como algunos de los clubes ingleses ya han empezado a jugar por la EFL Cup, la Premier League es también la liga de la que se tiene más certezas acerca de cuándo volverán los jugadores argentinos, por boca de sus propios entrenadores. El más directo fue Roberto de Zerbi, el DT italiano de Brighton, que confirmó el tiempo de descanso que le otorgó a Alexis Mac Allister: “Estamos muy orgullosos de él. Fue uno de los mejores jugadores del Mundial. Su estilo de juego lo dejó claro, no cometió errores y entendió de antemano las jugadas. Le escribí muchos mensajes a él y estoy muy contento por él. Ahora tendrá dos semanas de vacaciones y lo esperamos para seguir con nuestras competencias”, aseguró. De este modo, se espera que su regreso se dé el martes 3 de enero, cuando visite a Everton, o si esa fecha está muy encima de su vuelta, el sábado 7 contra Middlesbrough, por la FA Cup.

En Manchester United falta aún que se reincorporen dos finalistas que conforman su zaga central, Raphaël Varane y Lisandro Martínez, y cuando fue consultado por su situación, el técnico Erik Ten Hag se mostró algo impaciente: “Tenemos un plan para ello. Creo que en la Argentina siguen los festejos. Veremos, la Premier League está lista para reanudarse y tenemos que estar preparados para ello”, aseguró el miércoles, pero posteriormente fue aún más terminante el viernes: “Puedo entender que esté emocionado y enchufado por lograr la Copa del Mundo, porque es magnífico para el país y es lo más alto que podés lograr. Pero también Lisandro Martínez debe aceptar que el 27 de diciembre vuelve la Premier League. Intentamos que todos tengan un plan individual, pero sabemos que el reinicio es cinco o seis días después del final del Mundial. Y todos sabíamos que la competición comenzaría ese día. Así que todos debemos estar preparados para eso y aceptarlo”. El defensor se encuentra actualmente en Gualeguay, Entre Ríos, donde pasa la Navidad acompañado de su familia, por lo que el deseo del entrenador neerlandés de que esté a tono para enfrentar a Nottingham Forest el próximo martes se torna algo complicado, pero factible. De no ser ese el caso, su regreso se dará en la fecha siguiente, el sábado 31 en casa de Wolverhampton.

En la otra vereda de la ciudad, Manchester City tiene menos apuro para contar con Julián Álvarez por una razón muy específica: la disponibilidad plena de Erling Haaland, el delantero titular. La “Araña” venía gozando de cada vez más minutos por parte de Pep Guardiola, pero siempre fue evidente que su función es relevar al noruego, que además no tuvo actividad en el último mes por no disputar la Copa del Mundo, por lo que el entrenador se permitirá ser más laxo con su descanso. Así lo reconoció en conferencia de prensa al felicitarlo: “Estamos encantados por Julián, jugó mucho, su aporte fue increíble para el equipo. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo. Tendrá una semana, diez días libres. Muchos juegos, mucha tensión. Tendrá un descanso, tal vez antes del año nuevo”. Teniendo esto en cuenta, se espera que su vuelta no sea hasta el 31 de diciembre, con una visita a Everton, o bien el 5 de enero, ya en un duelo clave contra Chelsea.

Cristian Romero, por otra parte, la tendrá más complicada. Se perdió los últimos partidos de Tottenham antes del Mundial por una lesión muscular que lo hizo llegar al límite al debut contra Arabia Saudita (y fue un factor en la caída por 2-1), por lo que Antonio Conte, conocido por exigir al límite a sus jugadores físicamente, querrá que su descanso sea lo más corto posible. Los Spurs son los primeros que regresarán al ruedo: visitarán a Brentford en la jornada tradicional de Boxing Day (26 de diciembre), pero si “Cuti” no está a tono para el próximo lunes, su vuelta será el 1° de enero, cuando reciba a Aston Villa.

Justamente en el club de Birmingham se enfrentan a una encrucijada. Emiliano Martínez no tuvo el mejor de los inicios de la temporada, pero dentro del club son conscientes de la abismal diferencia entre el arquero argentino y su suplente, Robin Olsen. Mientras tanto, “Dibu” deberá reunirse con el entrenador Unai Emery, con el que jugó apenas un partido de Europa League en su estadía en Arsenal, y quien sueña con tenerlo de vuelta en el Boxing Day para un complicadísimo choque con Liverpool. De no ser ese el caso, es probable que protagonice un enfrentamiento contra Romero y Tottenham. De manera inevitable, al vasco también le consultaron acerca de los festejos del guardameta tras la victoria, en la que dejó en claro que no fueron de su agrado: “Cuando tenés una gran emoción, a veces es difícil controlarla. Voy a hablar con él la semana que viene sobre algún festejo, pero ahora respeto porque está con su selección. Cuando esté con nosotros hablaremos sobre ello”.

Francia

La vuelta de Lionel Messi a Paris Saint-Germain ciertamente dará que hablar. El héroe argentino deberá regresar al epicentro de un país al que venció en la final del Mundial, y como tal su recibimiento en las canchas donde haga de visitante (o incluso en el propio Parque de los Príncipes) será motivo de atención. Su descanso también estará condicionado por el hecho de que Kylian Mbappé volvió a entrenarse en Camp des Loges apenas dos días después de marcar un hat-trick en Lusail. Con esto en cuenta, lo más probable es que Christophe Galtier requiera su presencia para los partidos del 28 de diciembre (recibe a Strasbourg) o el 1° de enero (visita a Lens, el día que podría reaparecer Messi). Mientras tanto, la Pulga está también ultimando detalles acerca de su futuro de corto plazo: las últimas informaciones apuntan hacia una renovación de contrato en su club actual.

Tampoco se tiene demasiada claridad sobre la situación de Nicolás Tagliafico, que tendrá sus propios compromisos con Lyon después de ser uno de los más destacados en la final. Si las fechas de regreso son similares a las de Messi, estará a disposición de Laurent Blanc para visitar a Stade Brestois el 28 o recibir a Clermont en el primer día de 2023.

España

La seguidilla de partidos entre La Liga y la Copa del Rey es casi tan irrefrenable como la Premier League. Pocos días después de la final ya se estaban disputando los partidos de copa, aunque la exigencia de los rivales es sumamente menor a la de las primeras cuatro categorías inglesas de la EFL Cup. Posteriormente sí, habrán duelos todos los fines de semana. Para Atlético de Madrid, que cuenta con Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, existen dos posibilidades para que regresen sus dirigidos. Si Diego Simeone se pone estricto con los tiempos de descanso, la fecha tentativa es el jueves 29, cuando se enfrente a Elche. De lo contrario, su regreso será el 4 de enero, cuando visite a Real Oviedo, de segunda división, por la Copa del Rey. Algo similar aplica para Germán Pezzella y Guido Rodríguez en Real Betis, que recibe a Athletic de Bilbao, y Gerónimo Rulli y Juan Foyth, de Villarreal, pero con una fuerte diferencia: si regresan para el 31 de diciembre, su primer duelo será nada menos que el clásico regional contra Valencia. Mientras tanto, para Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro “Papu” Gómez en Sevilla, es probable que Jorge Sampaoli los requiera de inmediato: el viernes 30 tendrán un duelo directo para intentar salir de la zona de descenso contra Celta.

Portugal

Según informa la prensa portuguesa, el plan de Benfica para Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, dos de los mejores argentinos en el Mundial, es claro: harán su regreso antes de Año Nuevo, apuntando al partido del 30 de diciembre contra Sporting de Braga. Luego, el club de Lisboa enfrentará una encarnizada batalla para mantener en el plantel al volante, elegido como el mejor jugador joven del torneo y poseedor de una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, que más de un gigante se sentirá tentado a activar en el mercado de enero.

Italia

Los jugadores que militan en la Serie A tendrán un beneficio sobre los de los demás países listados anteriormente, en el sentido que en Italia cuentan con un parón para ambas fiestas. De este modo, los clubes no vuelven a jugar hasta el miércoles 4 de enero. Para Ángel Di María y Leandro Paredes, la exigencia a su regreso será totalmente opuesta a la de Lautaro Martínez: Juventus deberá visitar a Cremonese, en zona de descenso y a seis puntos de la salvación, mientras que al “Toro” y su Inter le tocará recibir a Napoli, líder del campeonato.

Palacios, Armani y Almada, afortunados

Para los integrantes restantes, su calendario será mucho más relajado. Franco Armani no retomará la actividad en River hasta incorporarse a la pretemporada en Estados Unidos, que empieza en los primeros días de enero, cuando conocerá a su nuevo entrenador, Martín Demichelis; el próximo torneo arrancará a fin de mes. Su ex compañero y campeón de Copa Libertadores Exequiel Palacios también disfrutará de los beneficios del prolongado receso invernal de la Bundesliga, haciendo que regrese al ruedo recién para el 22 de enero, contra Borussia Mönchengladbach. Y por último, Thiago Almada disfrutará del descanso más extenso de todos, debido a que la temporada de MLS es anual, y su debut en 2023 no se dará hasta finales de febrero.