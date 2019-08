"Cuando pensé en irme, me retuvo el amor al equipo" 

Milton Molina, zaguero central, tiene 30 años de edad. En once de esos ha sido parte del equipo calero. Tiene hecha una vida deportiva en el equipo calero. Ahí ha vivido de todo, lo bueno y lo malo. Incluso, en momentos de crisis financiera y deportivoa, pudo más, para él, los sentimientos al plantel.

Cómo ha sido para usted este tiempo de pertenencia en el club?

Tengo el placer de estar en este equipo por 11 años. Pasa de todo, más en el fútbol, que también tiene momentos desagradables. Creo que estamos tranquilos y pensamos que hemos tomado las mejores decisiones.

¿Cuándo llegó, imaginó que esta relación con el equipo calero iba a ser prolongada?

Pues uno no se imagina que fuese tanto así. Lo primero que te imaginas es que tenés que trabajar para salir adelante. Nunca pensamos en estar tanto tiempo acá, pero como te digo las cosas se han dado y tenemos buena relación con la directiva.

¿Ha sido parte de siete de los diez títulos que Metapán posee al momento y han pasado varios técnicos en los últimos años. De quién aprendió más?

Me he llevado bien con Edwin Portillo y Jorge Rodríguez, quienes son técnicos de casa, se puede decir. Hemos tenido buenas relaciones con ellos y esperamos rendirles.

¿De qué jugador que pasó por Metapán ha aprendido más?

Uno trata de aprender lo bueno. Cómo tú dices, muchos jugadores con talento han pasado por Isidro Metapán y hemos tenido buena relación. Creo que en su momento, Paolo Suárez era uno de los referentes en el equipo de Metapán.

¿Se considera líder en la casa calera?

Creo que acá nadie es nada sino trabaja, sino rinde. Cualquier día te podés ir para afuera si no rindes, así que estamos tranquilos y trabajamos en conjunto.

En Metapán también hubo momentos malos como el de 2016 a 2018. Vino una época de crisis de resultados. Cómo se manejó eso en la interna?

Es difícil, te digo. Estábamos acostumbrados a estar en la cima y tiene viene un golpe bajo. Eso te desanima y piensas en lo peor, hasta en irte,pero gracias a Dios, hemos logrado salir y dimos un paso más.

¿Qué lo retuvo en los momentos que pensó en irse?

Quizá muchos años en el equipo y la amistad que se tiene con la junta directiva. Creo que eso es lo que te detiene y la familia. Pero quizá, más que todo, es el amor al equipo el que te detiene.

¿Cuál fue a su criterio el mejor momento de Metapán anteriormente?

En 2014 creo que teníamos el mejor equipo. Teníamos una selección en el equipo. Me quedo con ese tiempo. En este equipo me di a conocer. Creo por este equipo estuve muchos años en la selección

A sus 30 años de edad, no se ve en otro equipo que no sea Metapán?

Pensamos eso. Pero en el fútbol nacional no se puede decir cualquier cosa. De repente estás en otro lugar o no te quieren en un lugar. Mi mente está en terminar mi carrera acá. Pero esto es impredecible. Solo me quitan, me tendré que ir.



En el momento en que usted empezaba a solidificarse en Metapán, el escándalo de amaños de partidos de CONCACAF Liga de Campeones rodeó al fútbol, desde 2011 a 2013. ¿Cómo se sobrellevó eso en las filas caleras?

Hubo muchos rumores sobre eso. Quizá la gente aún te hace ver esas cosas. Eso nunca se va a borrar. Éramos un equipo humilde que no tuvimos nada que ver con eso. Eso te bloquea la mente un poco. Esperamos que eso quedara en el pasado.

¿Para qué está este Metapán?

Esperamos ser protagonistas. Ahora recién comienza el campeonato. Hay varios jugadores que no han encajado en el equipo, pero esperamos que lo hagan.