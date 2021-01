Cruce de palabras entre Lisandro Pohl e Iván Mancía por almuerzo del jugador

Lisandro Pohl, ex dirigente del Alianza y el jugador albo Iván Mancía sostuvieron un cruce de palabras en redes sociales sobre la alimentación del equipo capitalino que derivó luego de una imagen publicada por un aficionado del zaguero con su respectivo almuerzo.

En la víspera del partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2020 del Once Municipal contra Alianza en el estadio Arturo Simeón Magaña, un aficionado publicó una imagen de Mancía con su almuerzo la cual acompañó con la interrogante ¿Y así se alimentan los jugadores de @AlianzaFC_sv antes de un partido?

Lisandro Pohl reaccionó ante publicación al comentar que "No puede ser, y sí lo es mal, mal". Y "El Flaco" Mancía aclaró a Pohl que "Era una pasta y muy buena, no como el Pollo Campero con soda que nos daba, saludos".

Luego el ex presidente del Alianza mandó otro mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió al futbolista no molestarse.

"Tranquilo Iván, respondí a un comentario de un aficionado en el supuesto que fuera cierto, pero después aclaré que no creía, que normalmente ya se va comido y lo que llevan es algún café o algo pequeño, no te molestes que en todo caso a sido un mal entendido, lo siento ok, saludo", expresó Pohl.

Lisandro Pohl dejó el equipo el 30 de julio del 2020 luego que Alianza anunció una reestructuración en la que Adolfo "Fito" Salume estará a cargo de la presidencia del equipo.

Pohl tenía en ese momento el cargo de CEO del Alianza y el equipo reconoció el trabajo y logros del dirigente con quien el club recuperó protagonismo, ganó títulos y prestigio internacional luego de las participaciones en el torneo de clubes de la CONCACAF ante Monterrey y Tigres.