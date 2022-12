Croacia y su costumbre mundialista, los penales

La selección de Croacia fue fiel a sí misma, a su costumbre de que se resuelvan sus eliminatorias en una gran competición internacional en la prórroga o en los penaltis incluso, en los que volvió a sobrevivir por segunda ronda consecutiva tras haber hecho lo propio con Japón.

El conjunto de Zlatko Dalic lo hizo de nuevo. No podía ser de otra forma. Brasil lo intentó guiada por Neymar Jr en el estadio Ciudad de la Educación. Pero se encontró con ese hábito del equipo ajedrezado que capitanea Luka Modric, que se resiste partido a partido a decir adiós a su dilatada trayectoria por la Copa del Mundo.

Planteó una partida de ajedrez perfecta el seleccionador croata. Tan solo le faltó más fuelle para llegar ante Alisson Becker y soñar con marcar algún gol. Porque lo que fue estructura defensiva y trabajo solidario fueron irreprochables, tan solo resquebrajado por la doble pared que permitió al delantero del PSG

Croacia ya superó en octavos el escollo de Japón en la tanda de penaltis gracias a tres intervenciones del guardameta Dominik Livakovic. Ante el modélico conjunto de Hajime Moriyasu acabó empate a uno el partido y luego la prórroga.

Confirmó en dicho encuentro, como en este ante una de las favoritas la título, que sigue empeñado el cuadro balcánico en que las eliminatorias se prolonguen y lleguen hasta el límite.

Comenzó dicha manía de la selección croata en la Eurocopa 2008, cuando cayó en la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Eurocopa 2008. Ocho años después, sucumbió en octavos en la prórroga ante Portugal en el torneo continental.

Y la gran fiesta le llegó en el Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó la final, por este sistema. Dinamarca y Rusia sucumbieron al influjo de la camiseta ajedrezada en la tanda de penaltis. En semifinales la víctima fue, en la prórroga, Inglaterra, a la que se impuso por 2-1 con un tanto de Mario Mandzukic.

Con la vitola de subcampeona mundial encaró la Eurocopa 2020 (disputada en 2021 por la pandemia de la covid-21). El cuadro de Dalic se encontró con España en los octavos. Y en un encuentro loco lo envió también al periodo adicional tras empatar a tres. En esta ocasión cayó en Copenhague ante la Roja por 5-3 con goles de lvaro Morata y Mikel Oyarzábal.

El irreductible equipo de Dalic encaró este Mundial de Qatar 2022 dispuesto a defender hasta la última gota ese subcampeonato. Pasó no sin ciertos apuros la fase de grupos y desde entonces ha demostrado esa capacidad de sufrimiento, esa resiliencia que en el segundo Mundial asiático de la historia no pudo ni siquiera desmontar Neymar. Un tanto postrero de Bruno Petkovic mandó la confrontación a los penaltis. El meta Dominik Livakovic salvó el primer tiro del madridista Rodrygo Goes y el palo repelió el último de Marquinhos.