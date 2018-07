Croacia es la revelación del Mundial, según personajes del fútbol salvadoreño

EL GRÁFICO consultó a entrenadores y jugadores de la primera división salvadoreña sobre qué nos dejará el Mundial de Rusia 2018 y qué equipo ha sido la revelación de este certamen global.

Sobre la segunda interrogante, timoneles y futbolistas coincidieron en que Croacia, uno de los finalistas de la competencia, es la revelación.

"No podemos demeritar el gran torneo Mundial que ha hecho Croacia. Yo esperaba que fuera Bélgica. Pero Croacia nos ha sorprendido a todos. Es un equipo merecedor para estar en una final", apuntó Carlos Romero, timonel del Águila.

El estratega nacional Óscar Benítez también le dio su lugar al equipo croata. "Crocia mostró un estilo de juego que convence. Otra revelación fue Japón, que falló en el juego aéreo para no llegar más lejos", opinó.

También para el entrenador uruguayo Rubén Alonso, Croacia es el equipo revelación de Rusia 2018. "A Croacia le sobran jugadores de nombre. Juegan en las mejores ligas del mundo. Es una revelación para mí, porque no llega un favorito de la gente. Este ha sido un Mundial que no ha sido tanto de las individualidades, sino de equipo. Los croatas tienen un muy buen equipo", declaró el estratega charrúa.

Por su parte, Matías Coloca, portero argentino del FAS, apuntó que Croacia terminará siendo la revelación, no solo por llegar a la final. "Entró de repechaje y tiene jugadores de primer nivel, que son estrellas en sus equipos", apuntó el portero asociado.

Otro que puso como revelación a Croacia fue el zaguero central Carlos Carrillo. "Croacia es la revelación. Nos está deleitando con un fútbol efectivo. Es un justo finalista. Desde la primera jornada que lo vi lo di como favorito al título. Se nota la calidad que tiene", aseguró el defensor.



LO QUE DEJA EL MUNDIAL

Para Benítez, en esta Copa del Mundo han triunfado equipo que mezclan la velocidad y la técnica.

"En este mundial se ha impuesto la técnica. Se están desarrollando jugadores con increíble velocidad y técnica. Ha sido un mundial muy bueno. Escuché, antes del juego, que el presentador dijo que Croacia no iba a aguantar el ritmo de Inglaterra, pero fue todo lo contrario", expuso.

Coloca casi va por la misma dirección de Benítez en el análisis. "Va a dejar que los equipos que tienen orden son importantes. Francia llega a la final con un mediocampo pensante. Ahí basa el estilo de juego de Francia, y Croacia tiene una defensa sólida. Luego está Modric, que es un jugador pensante, pero que también ofrece sacrificio", opinó el cancerbero del equipo santaneco

Por su parte, Romero se fue por la rama de la tecnología. "Lo que ha pasado en el Mundial ha sido de mucha importancia. Hay que partir de que desde este Mundial se usa la herramienta del videoarbitraje (VAR). Es algo novedoso. La tecnología está avanzando en el fútbol y eso es muy importante", apuntó el estratega del equipo emplumado.



Carrillo dijo que la participación en este Mundial debe servir para que los equipos del continente americano hagan una reflexión sobre su fútbol.

"Este Mundial deja un llamado de atención para América. Se nota que Europa está trabajando mejor. No sé si en bases o qué. No es normal que no haya equipos de América en esta instancia", indicó el nuevo zaguero del Audaz.