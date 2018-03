Críticas y burlas al PSG en Francia, tras perder ante el Real Madrid

PARÍS, FRANCIA. Tras perder el miércoles 3-1 ante el Real Madrid, Unai Emery, técnico del PSG, fue muy crítico con el árbitro del partido en los octavos de final de la Champions League. En Francia, sin embargo los dardos no vuelan hoy contra el juez, sino en dirección al entrenador.

De una forma especialmente dura se expresó el influyente diario capitalino "Le Parisien", que constató un trabajo "totalmente inepto" de Emery "a lo largo de todo el encuentro".

La derrota en el Santiago Bernabéu dejó al borde del abismo al poderoso PSG, que necesitará remontar dentro de tres semanas en París si quiere alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"La derrota, una apuesta perdida por Unai Emery", tituló entretanto el prestigioso periódico "Le Monde" en alusión a las decisiones personales y tácticas que tomó el técnico español. También el diario deportivo "L'Équipe" atacó al ex entrenador del Sevilla, acusándolo de haber efectuado cambios que fueron "complejos" y que "precipitaron al equipo a perder su solidez".

BURLAS DE EQUIPOS PEQUEÑOS

El joven Adrien Rabiot fue quien halló las palabras más duras: "Hacerle ocho goles al Dijon en la liga es fácil. En partidos como estos tenemos que mostrar que somos realmente buenos, y hoy no lo hemos conseguido", dijo en una entrevista con la cadena BeIN Sports.

Rabiot se refería al último choque de la Copa de Francia ante el Dijon, un equipo humilde al que vencieron 8-0. Pero el Dijon no se quedó callado y respondió en Twitter a la mención del jugador del PSG.

On a tout fait pour mettre le @PSG_inside en confiance avant le @realmadrid.... Et voilà comment ils nous remercient ! ????



Bon du coup on a quand même parlé du #DFCO en soirée @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/UgG5Oz81Z2