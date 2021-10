Críticas en Panamá: “No hay excusa para esta derrota”

El periodismo panameño pasó del triunfalismo a la ácida crítica después que Panamá perdiera por la mínima en San Salvador sin haber realizado ni un solo disparo a puerta. Habían puesto al equipo canalero como favorito para el juego del Cuscatlán y luego ejercieron autocrítica.

Para el periodista Manolo Álvarez el diagnóstico estaba claro: “Un Panamá sin orden, ideas ni fútbol perdió en el Cuscatlán. Ante El Salvador, Panamá volvió a ser ese equipo débil de mente del pasado.”

Mientras que Santos Cano, periodista panameño que había dicho que solo una hecatombre le daría puntos a El Salvador, corrigió la plana. “Hoy nos ganó un equipo que no tiene gol, que llegó con bajas sensibles por lesiones y que todos sabemos que no irá al Mundial. Honestamente no hay excusa que valga para esta derrota.”

El periodista canaleros Samuel Anthony lamentó la falta de alternativas. “Cuando la cancha no está perfecta, nos quedamos sin ideas. Necesitamos tener un plan b antes las adversidades. Thomas Christiansen debe estar preparado para pilotear con y sin turbulencias.”

Mientras que Daniel Franco, de JM Deportes, quien cubrió el partido desde el Cuscatlán, explicó que:

“Es una sensación amarga no haber podido reaccionar. Panamá no pudo reaccionar ante una selección de El Salvador que se mostró madura, confiada, con cabeza fría y cómoda recibiendo el apoyo de su afición. Nunca se entendió a a qué jugó Panamá. Pero la estadística de no haber hecho ningún tiro a puerta es lo más preocupante, más que preocupante. El Salvador jugó su partido.”

Además de resaltar la falta de disparos, señaló que: “Los jugadores de El Salvador no son cualquiera, se lograron conjuntar bien como bloque.”

En tanto, Gabriel Castillo, insistió en que perdieron pese a la baja de Eriq Zavaleta. “Una zaga inedita e improvisada y no la pudimos superar en,-los dos centrales Roberto Dominguez y Eduardo Vigil anoche lucieron inquebrantables, ante un equipo sin idea que por muchos momentos perdió la inteligencia emocional.”

Para el periodista Campos Elías Estrada, Panamá menospreció al rival. “El jueves El Salvador nos devolvió a la realidad. Quedó demostrado que no hay que menospreciar a ningún rival y que los partidos hay que jugarlos primero. El Salvador jugó un partido sencillo, pero correcto. Tenían bien claro el plan de juego y fueron más precisos. Fueron más equipo. “

Por último, el periodista José Miguel Domínguez lanzó una advertencia. “Si no cambiamos la mentalidad, Catar 2022 solo será un sueño. El Salvador con casi nada nos desnudó. El oficio de los salvadoreños pudo más que la anarquía de Panamá.”