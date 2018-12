Críticas de futbolistas por propuesta de aumentar a cinco extranjeros en Clausura 2019

Entre futbolistas y exjugadores nacionales no se recibe con agrado la idea de que a partir del torneo Apertura 2019 se modifiquen las bases de competencia de la liga mayor y los equipos puedan fichar hasta cinco extranjeros para la competencia.

Uno de los primeros en manifestarse contra la propuesta, que solo fue discutida en la reunión de la liga este lunes, fue el volante del Firpo Anthony Roque, quien reclamó: “¿Cómo podemos pensar que con cinco extranjeros nuestro fútbol va cambiar? No es posible, mucho joven de reserva, incluso de sub 17, tiene la capacidad de jugar en primera. Digo esto porque yo lo vivo, me costó una vida debutar y gracias a Dios lo hice”.

Como él, otros futbolistas nacionales son de la opinión que dar una vacante más a los extranjeros corta las oportunidades a los futbolistas que intentan despuntar.

Al respecto, Roque añadió que “ahora viene alguien con la idea de tener cinco extranjeros cortándole el sueño a muchos jóvenes. No pensemos en gastar, mejor pensemos en crear nuevas oportunidad para aquellos que tienen metas en sus vidas, que tienen el deseo de superarse y poder sacar a su familia adelante”.

Con Roque coincide otro exjugador del Alianza, Rudy Batres Valencia, que argumenta que con esta moción –que debe presentarse antes a la FESFUT- “le quitan la oportunidad a mucho talento nacional que hay (y) que rinde mucho más que la mayoría de extranjeros que solo vienen a llevarse la plata”.

Bryan Paz, campeón de goleo con la reserva del Águila, también se pronunció en redes sociales:

Entonses el trabajo de nosotros los #LosReservistas por gusto?????????????? — Bryan Paz (@Bryan_paz33) 20 de diciembre de 2018

Por su lado, Rodrigo Artiga, portero del Sonsonate e integrante del combinado premundialista sub 20, contrastó lo que se hace en otras ligas: “Irónico que en ligas como la de Costa Rica (con mejor fútbol y mejores salarios) solo permitan dos extranjeros por darle oportunidad al talento nacional, y en esta ‘liga’ ponen cinco extranjeros. Después se quejan que no hay jugadores para selección. Increíble”.

De la misma forma, el ex portero del Alianza, Rolando Morales, resumió su crítica a esta idea con un breve comentario en Twitter: “¿Cinco extranjeros en la liga nacional? Qué chiste, por eso no transcendemos a nivel de selecciones”.

DIRIGENTES A FAVOR

Del otro lado de la mesa, dirigentes de equipos de primera división indicaron que, si bien no se ha concretado nada, sí estarían a favor de que se modifiquen las bases de competencia.

“Fue una conversación nada más, de ahí la primera división tiene que decidir si quiere hacer eso o no. Solo se conversó al respecto. Nosotros (Alianza) estamos seguros que sería bueno para todos, pero al final es la primera que tiene que definir", comentó al respecto Ernesto Allwood, también director de la FESFUT.

Mientras que el presidente del Águila, Alexander Menjívar, dijo que un quinto elemento foráneo fomenta la competencia. “Creo en el libre mercado y en la competencia. Para que en cualquier industria, y se incluye el deporte, haya competencia, el jugador nacional debe tener competencia. La competencia es buena”.

Modesto Torres, pope del Firpo, comentó a esta redacción que las conversaciones por incluir esta nueva iniciativa a las bases de competencia pueden seguir en próximos encuentros de la liga mayor.