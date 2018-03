Críticas al arbitraje: la constante del torneo Clausura 2017

El torneo clausura 2017 recién empieza y los protagonistas a estas alturas del torneo son los árbitros, que hasta hoy son los más señalados después de cada partido.

Varios entrenadoresya criticaron la labor de algunos silbantes. El que más fuerte lo ha hecho es el técnico del Dragón, el nacional Nelson Ancheta.

Este martes, Ancheta recalcó que el árbitro Vicente Ruiz tuvo mucho que ver en el empate a dos goles que su equipo firmó contra el Sonsonate. Los cocoteros empataron con un penal en el último minuto.

"Los jugadores del Sonsonate tuvieron que ir y abrazar al árbitro (al final del partido), porque ni siquiera ellos creían que sacarían el resultado. El Sonsonate debería ser consciente y reconocer que el mérito es del árbitro. Él (Vicente Ruiz) debería tomarse fotos con ellos (jugadores del Sonsonate)", manifestó Ancheta.

Y no era la primera vez que Ancheta se pronunciaba. El fin de semana, después de perder ante el Metapán, el timonel acusó al central Stanley Martínez.

"No pitó parejo. Le reclamaba que no ocupó la misma vara para nosotros. A (George) Welcome lo molieron a machetazos y el árbitro no las pitaba", declaró.

OTROS QUE SEÑALAN

Omar Sevilla, técnico del Pasaquina, también criticó el arbitraje en el partido que perdieron el sábado 21 de enero ante el Firpo (3-2). El árbitro Héctor Salazar sacó 15 tarjetas amarillas, 10 para el equipo fronterizo.

"Parece que la juventud del árbitro lo traicionó está noche al sacar más de 10 tarjetas amarillas, creo que quería entrar a los Guinnes Récords por lo hecho en la cancha", declaró el sábado Omar Sevilla.

"Es humano como nosotros y siento que se le pasó la mano, pero no voy a seguir criticando su labor; él es el que tiene el poder en sus manos, como lo hace nuestro gobierno y qué podemos hacer", agregó Sevilla.

Y también el técnico del Chalatenango, Carlos Mijangos, puso el dedo sobre la llaga, tras perder ante el Sonsonate, con arbitraje de Israel Landaverde.

"Los árbitros, como se dice popularmente, se creen la mamá de Tarzán, parece que son infalibles", criticó Mijangos.

Todavía faltan partidos en esta jornada tres del Clausura 2017, y habrá que esperar si los jueces siguen en el ojo del huracán.





ÁRBITROS DE LA TERCERA FECHA: