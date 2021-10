Críticas a Simeone por negar saludo a Klopp

Joleon Lescott, exfutbolista del Manchester City que comentó el partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool en el canal de televisión inglés BT Sport, tachó a Diego Simeone, entrenador del equipo español, de "cobarde" por no querer dar la mano a Jürgen Klopp, técnico del conjunto inglés, al final del encuentro.

El técnico del Atlético de Madrid se marchó por el túnel de vestuarios corriendo dejando a Klopp plantado. El alemán agitó la mano despidiéndose mientras Simeone desaparecía del césped del Wanda Metropolitano. Sí pudo dar la mano Klopp a otros futbolistas del Atlético como Kondogbia.

El gesto de Simeone no sentó bien a los comentaristas ingleses y Peter Crouch, exjugador del Liverpool, dijo que se puso en evidencia al hacerlo y Lescott apuntó que fue un acto "cobarde".

El Liverpool venció por 2-3 al Atlético de Madrid en el Wanda en un partido marcado por la polémica, tras un penalti anulado por el VAR a favor de los rojiblancos en los últimos minutos de partido.

"No siempre saludo (al otro técnico) después del partido porque no me gusta", dijo Simeone a los periodistas cuando se le preguntó sobre el incidente en su rueda de prensa posterior al partido. “No es saludable ni para el ganador ni para el perdedor. Yo lo veo de esa manera", concluyó.