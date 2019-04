Cristobal Soria: "Yo no soy antimadridista"

Sevillista de corazón, pero también ferviente seguidor de "su santidad Leo Messi", como él mismo lo define. Cristóbal Soria nos recibió antes del programa para hablar sobre sus inicios y cómo se formó una imagen de algo que niega ser.

¿Cómo nace el personaje que te ha convertido en alguien conocido alrededor del mundo?

Yo, como muchos sabrán, fui árbitro de fútbol. Después trabajo para el Sevilla como delegado por 12 años. Luego, por mi forma de interpretar al fútbol, de vivirlo y por mi forma de entender este maravilloso mundo, un día me ofrecen la oportunidad de sentarme en una cámara y valorar el fútbol. Te identificas con gente que piensa como tú. Mi verdadero trabajo es recitar la biblia.



Tus canciones, el antimadridismo y todo eso ha tenido mucha trascendencia. ¿La imaginabas?

Perdón que te corrija, pero yo no soy antimadridista, yo soy sevillista. Lo que pasa es que entiendo que hay vida después del Real Madrid, y a los que no respiramos para el Real Madrid nos quieren llamar antimadridistas. Porque no bailo al ritmo de la capital de España nos llaman así, y no me considero antimadridista; eso no va en la línea que marca el discurso en favor del Real Madrid.



Si no eres antimadridista y tampoco barcelonista, ¿qué te hace sevillista?

Desde chiquitito nací en Sevilla capital. Mi padre era del Sevilla, y mi madre, del Betis. Yo cogí el camino bueno, que era el de mi padre, de irle al Sevilla Fútbol Club. Después, cuando vas teniendo tu propio criterio, hay un antes y un después, y hay un punto de inflexión en todo el mundo del fútbol, que es la aparición de su santidad, el chiquitito, su santidad el que hace cosas y su santidad Leo Messi. Como amante de este deporte, le rindo pleitesía a su santidad como no podía ser de otra forma.



Hay muchos comentarios negativos también. ¿Qué te generan?

¿Tú cómo me ves? No se puede estar más guapo que yo. Esas situaciones, cuando llegas al fútbol profesional hay una máxima que siempre trato de cumplir, y es abrocharme el impermeable hasta arriba, y todos los comentarios alrededor me resbalan. Por mucho que llueva, yo no me voy a mojar, ni para lo bueno ni para lo malo.