Cristiano y Neymar: unidos por su fecha de cumpleaños

Cristiano Ronaldo es la estrella consagrada del Real Madrid, mientras que Neymar aspira a serlo en el Barcelona, aunque por ahora esté a la sombra de Lionel Messi. El portugués y el brasileño están en equipos distintos, pero coinciden en algo: su fecha de cumpleaños.Cristiano llega hoy a los 32 años en las que es sin duda la cúspide de su carrera. "Cristiano Ronaldo cumple 32 años como el vigente Balón de Oro, premio The Best, campeón del mundo de clubes y doble campeón de Europa", subraya hoy el Real Madrid en su página web.El real Madrid recuerda que "además, en 2016 logró la gesta de ganar la primera Eurocopa con Portugal". "Máximo goleador del Real Madrid, el delantero, que nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal (Portugal), es el máximo goleador en la historia del club con 385 tantos en 373 partidos.Este fantástico ritmo goleador le permite ser el único futbolista de la historia con cuatro Botas de Oro, tres de ellas como madridista y una en el Manchester United. Esta temporada, Cristiano Ronaldo lleva 20 tantos y ha visto puerta en Liga (13), Champions (2), Mundial de Clubes (4) y Copa del Rey (1)", concluye el club.Neymar, por su parte, llega a los 25 años y disputa su cuarta temporada en el Barcelona.El brasileño está llamado a ser una figura de talla mundial, con el Barcelona y su selección, pero no termina de ser un fijo aspirante al Balón de Oro.Hoy el delantero celebrará su cumpleaños en una discoteca y ha invitado a toda la plantilla. Además, los medios de Barcelona aseguran que también le pedirá matrimonio a su novia, la modelo Bruna Marquezine.