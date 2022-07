Cristiano tiene opción a un año más con el Manchester United

A Cristiano Ronaldo le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United, según explicó su entrenador, Erik Ten Hag.

El técnico holandés, en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los Diablos Rojos, confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato cuando este termine en junio de 2023.

El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.

Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano, dijo que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. "Estará en forma, no tengo ninguna duda", añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington.

"No te puedo decir, no lo sé", dijo Ten Hag.