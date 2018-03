Cristiano se niega a pagar a la Hacienda española

MADRID. Cristiano Ronaldo, internacional portugués del Real Madrid, no se plantea pagar los 14.7 millones de euros que presuntamente defraudó a Hacienda, tal y como figura en la denuncia de la Fiscalía, antes de acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el próximo 31 de julio y por tanto mantiene su postura en el litigio, confirmaron a EFE fuentes de Gestifute, la empresa que representa al futbolista.De esta forma, la compañía que lleva los asuntos de Cristiano sale al paso de los contínuos comentarios que hablan del pago inmediato de los 14.7 millones que le reclama Hacienda.El futbolista, tras surgir el conflicto con Hacienda, contrató los servicios del despacho Baker&McKenzie donde los abogados José María Alonso Puig y Luis Briones dirigen la defensa de Cristiano Ronaldo.Cristiano ha sido citado a las 11 de la mañana del último día de julio por la juez que investiga el caso, Mónica Gómez Ferrer, como investigado, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).La Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de crear una estructura societaria para defraudar 14.7 millones de euros de forma "consciente" y "voluntaria" y le imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014, que suponen un fraude de 14.7 millones.Cristiano Ronaldo se encuentra en Rusia disputando la Copa de las Confederaciones, torneo en el que ha sido elegido mejor jugador de los dos partidos disputados por su selección, ante México y Rusia, frente a la cual marcó el tanto de la victoria.Encaró el torneo con el disgusto de esta acusación e incluso, según publicó el pasado viernes el diario deportivo luso "A Bola", tendría la intención de no volver a jugar en España, aunque el presidente del club madridista, Florentino Pérez, tiene previsto solucionar esta situación cuando termine la competición.Cristiano Ronaldo, que no se ha expresado públicamente sobre esta cuestión al margen de decir tan solo que tiene la "conciencia tranquila", rechazó responder a las preguntas de los periodistas sobre estos hechos tras el encuentro frente a Rusia.Su seleccionador, Fernando Santos, salió este miércoles en defensa de su estrella y afirmó: "Debéis respetar la vida privada de Cristiano Ronaldo. Hizo bien en no responder hoy a preguntas. Ya tendréis tiempo de hacerle todas las preguntas acerca de todo".