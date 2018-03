Cristiano recordó al Barcelona al momento de obtener su premio

ZÚRICH, SUIZA. Después de recibir el trofeo "The Best" de la FIFA, el portugués Cristiano Ronaldo aseguró hoy que los trofeos "hablan por sí mismos"pese a que hubo quien tuvo dudas sobre su rendimiento la pasada temporada.Pero también se mostró “comprensivo” con la ausencia de los jugadores del Barcelona. El club catalán decidió que Messi y compañía no estuvieran en la gala y prefirió que se quedaran entrenando."No han podido venir porque el miércoles tienen un partido muy importante y lo entiendo", dijo Cristiano, en referencia al juego del Barcelona ante el Athletic de Bilbao.Los culés perdieron 2-1 la semana pasada ante el Athletic, en octavos de final de la Copa del Rey, y tienen que remontar este miércoles si quieren seguir vivos en la competencia."Los trofeos hablan por sí mismos", dijo el luso tras sumar el premio de la FIFA al Balón de Oro, la Liga de Campeones, la Eurocopa y el Mundial de Clubes."Los trofeos colectivos, los individualespara mí sonun motivo de orgullo y motivación para seguir trabajando así", advirtió el atacante del Real Madrid. "Yo siempre trabajo para ser el mejor del mundo".El jugador agradeció el apoyo a su familia, su staff y sus compañeros de equipo y técnicos tanto en el Real Madrid como en la selección.