Cristiano lidera el triunfo de Portugal en Copa Confederaciones

MOSCÚ. Cristiano Ronaldo lideró hoy a Portugal a una victoria vital por 1-0 ante el anfitrión de la Copa Confederaciones de fútbol de Rusia.El tanto del Balón de Oro, en el minuto 8, permite al campeón de Europa vislumbrar con optimismo su clasificación a las semifinales del torneo, pues suma cuatro puntos y solo le resta jugar ante el rival más débil del Grupo A, Nueva Zelanda.Rusia, por el contrario, se queda con tres unidades y se jugará probablemente su pase a la ronda de los cuatro mejores ante el México de Javier "Chicharito" Hernández, que más tarde se enfrenta a los neozelandeses en Sochi.El partido demostró que a la renovada Rusia de Stanislav Cherchesov todavía le falta cocción para enfrentarse a los equipos de jerarquía antes de la disputa en casa del Mundial de 2018.Portugal, por su parte, demostró de nuevo que sabe competir bajo presión, tanto dentro como fuera de la cancha.A los ocho minutos, un gran centro de Raphael Guerreiro desde la izquierda llegó a la cabeza de Cristiano, que si está preocupado por el "affaire" de sus impuestos en España, no lo demostró lo más mínimo."Aquí estoy yo", dijo Cristiano con su gesto característico, señalándose el pecho y al suelo. El "7" del Real Madrid pudo ampliar la cuenta en el 32, pero tras deshacerse de un defensa en brillante jugada personal, disparó a los pies del arquero.Portugal manejó el balón y el ritmo del partido en la primera mitad, con Rusia encerrada en su campo a la espera de enlazar un contragolpe. Pero la primera ocasión digna de ese nombre para los locales no llegó hasta el minuto 41, en un remate que Smolov no enganchó bien y se fue sin peligro fuera.Cherchesov movió sus piezas en el descanso y sacó del campo al defensa Roman Shishkin, al que había alineado en el centro del campo, para dar entrada a Alexsandr Erokhin, un auténtico centrocampista con más criterio en el manejo de la pelota.La actitud de los locales cambió, pero la energía duró media hora. A partir de ahí, Portugal retomó el control del partido y, más allá de un par de intentos desesperados en el descuento, no volvió a pasar apuros. Las semifinales están al alcance de su mano.