Cristiano le fracturó la nariz al portero del Chievo... y así le responden

After this game clash @stefanosorrentino reported: fracture in the nasal bones, a contusive shoulder injury and a cervical whiplash #stefanosorrentino #sorrentino #cristianoronaldo #cr7 #seriea #chievojuventus #injury #chievoverona #juventus

Una publicación compartida por The Best Of Football (@football.thebestof) el 19 de Ago de 2018 a las 3:50 PDT